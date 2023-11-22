Путін збирається виступити на віртуальному саміті G20. Але його промову не почують очільники США і КНР: Байден і Сі Цзіньпін не відвідають саміт "Великої двадцятки".
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Моді та Сі ніяк не зустрінуться
Зустріч проведе прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Головування Індії у групі G20 завершується, тож Моді готується до виборів на початку 2024 року. Він хоче втретє балотуватися на посаду.
Раніше Моді пропустив віртуальну зустріч, де був Сі Цзіньпін. Замість нього Індію представляв міністр закордонних справ країни, а обговорювали війну на Близькому Сході. Тепер же замість Сі на саміті "Великої двадцятки" буде прем'єр КНР.
В Індії заявляють, що на онлайн-зустрічі буде "переважна більшість" лідерів G20. Утім, Джо Байден пропустить саміт, а от Путін хоче виступити на ньому – вперше від початку повномасштабної війни.
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Що нового у Росії
- Пропаганда роздмухує ідею, нібито за 6 чи більше років Росія зможе розпочати війну проти НАТО, причому на території самого Альянсу. Але це хіба що прикриття для розбазарювання коштів, адже воювати державі-агресорці нічим.
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