Підтримка Росії Китаєм не буде у такому об'ємі, як допомога Україні з боку Заходу. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Дивіться також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

"Китай претендує на світову гегемонію"

Ігор Яковенко зазначив, що зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена була дуже важливою. Головний результат цих переговорів – це відновлення комунікації між китайськими та американськими військовими.

Фактично це знижує до майже нульової позначки шанси на якийсь конфлікт, який може призвести до ядерної катастрофи. Це дуже важлива історія,

– вважає він.

На думку опозиціонера, попри усе не варто думати, що Китай припинить допомагати Росії. Крім того, КНР намагатиметься підтримувати напруження у світі. Зокрема, впливати на процеси на Близькому Сході, однак це буде безуспішно.

"Як і раніше, Китай претендує на світову гегемонію. Він буде озброювати Росію проти України. Але підтримка Росії буде продовжуватись в обмеженому об’ємі. Це дуже важливо. Це не буде та підтримка, яку Захід надає Україні", – припустив журналіст.

Яковенко про підтримку Росії Китаєм: дивіться відео

Зустріч Байдена та Сі: головне