Раніше Білий дім заявляв про намір зменшити напругу у стосунках та відновити нормальне спілкування із Китаєм.
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Перший візит до США з 2017 року
Наразі відомо, що глава КНР вже прибув літаком до Сан-Франциско, де у неоголошеному місці в районі затоки матиме зустріч із Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Літак китайського лідера приземлився у Сан-Франциско: відео
Перед прибуттям Сі до США речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пояснював, що глава Білого дому передусім планує обговорити з гостем конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази, а також підтримку США України в її боротьбі з російською агресією.
На порядку денному будуть й економічні питання. Також Вашингтон сподівається на допомогу Китаю у вирішенні критичної для себе проблеми китайського синтетичного наркотику "фентаніл".
Сі помахав рукою зі сходів свого літака Air China: відео
Прохання зменшити контакти з Кремлем
Багато експертів вважають, що наслідки історичної зустрічі між Сі та Байденом вплинуть на геополітичну ситуацію на найближчі роки. Так, ізраїльський журналіст Зільбер припустив, що США проситимуть Китай зменшити допомогу Росії. Адже після того, як Захід застосував проти економіки країни-агресорки безпрецедентні санкції, Пекін став її підпорою.
Водночас у позиції Китаю прослідковується готовність домовлятися з Вашингтоном про задоволення інтересів обох сторін, адже йому теж невигідне тривале затягування війни.