Ранее Белый дом заявлял о намерении снизить напряжение в отношениях и возобновить нормальное общение с Китаем.
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Первый визит в США с 2017 года
Пока известно, что глава КНР уже прибыл самолетом в Сан-Франциско, где в необъявленном месте в районе залива встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Самолет китайского лидера приземлился в Сан-Франциско: видео
Перед прибытием Си в США представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби объяснял, что глава Белого дома, прежде всего, планирует обсудить с гостем конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также поддержку США Украины в ее борьбе с российской агрессией.
В повестке дня будут и экономические вопросы. Вашингтон также надеется на помощь Китая в решении критической для себя проблемы китайского синтетического наркотика "фентанил".
Си помахал рукой с лестницы своего самолета Air China: видео
Просьба уменьшить контакты с Кремлем
Многие эксперты считают, что последствия исторической встречи между Си и Байденом повлияют на геополитическую ситуацию на ближайшие годы. Так, израильский журналист Зильбер предположил, что США будут просить Китай уменьшить помощь России. Ведь после того, как Запад применил против экономики страны-агрессора беспрецедентные санкции, Пекин стал ее опорой.
В то же время, в позиции Китая прослеживается готовность договариваться с Вашингтоном об удовлетворении интересов обеих сторон, ведь ему тоже не выгодно длительное затягивание войны.