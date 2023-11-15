Ранее Белый дом заявлял о намерении снизить напряжение в отношениях и возобновить нормальное общение с Китаем.

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Первый визит в США с 2017 года

Пока известно, что глава КНР уже прибыл самолетом в Сан-Франциско, где в необъявленном месте в районе залива встретится с Байденом, а затем посетит ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Самолет китайского лидера приземлился в Сан-Франциско: видео

Перед прибытием Си в США представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби объяснял, что глава Белого дома, прежде всего, планирует обсудить с гостем конфликт между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, а также поддержку США Украины в ее борьбе с российской агрессией.

В повестке дня будут и экономические вопросы. Вашингтон также надеется на помощь Китая в решении критической для себя проблемы китайского синтетического наркотика "фентанил".

Си помахал рукой с лестницы своего самолета Air China: видео

Справка: В течение 2022 – 2023 годов между сверхдержавами, которые находятся в соперничестве, случалось немало неприятных инцидентов. Так, Китай разорвал военные контакты с США после того, как в августе 2022 года тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Отношения между странами ухудшились и после того, как в феврале этого года Байден приказал сбить вероятно китайский шпионский воздушный шар, пролетевший над Соединенными Штатами.

Просьба уменьшить контакты с Кремлем

Многие эксперты считают, что последствия исторической встречи между Си и Байденом повлияют на геополитическую ситуацию на ближайшие годы. Так, израильский журналист Зильбер предположил, что США будут просить Китай уменьшить помощь России. Ведь после того, как Запад применил против экономики страны-агрессора беспрецедентные санкции, Пекин стал ее опорой.

В то же время, в позиции Китая прослеживается готовность договариваться с Вашингтоном об удовлетворении интересов обеих сторон, ведь ему тоже не выгодно длительное затягивание войны.

Обратите внимание! По данным Пентагона, Китай с начала полномасштабной войны активно оказывает России военную помощь. С марта 2022 по 2023 год китайские фирмы экспортировали в страну-агрессор БПЛА и их компонентов на сумму более 12 миллионов долларов. Также Пекин снабжал Кремлем стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.