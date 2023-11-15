Об этом 24 Каналу рассказала главная консультантка Украинского института стратегических исследований Алина Гриценко, заметив, что Китаю важно, чтобы внешняя политическая линия России была и дальше антизападной. Она должна быть идеологическим союзником Пекина.

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При этом такая позиция не должна мешать дальнейшему развитию Китая. Им важно продолжать торговлю с США и Европой.

Позиция России не должна мешать экономическому сотрудничеству Китая. Поэтому они продолжают держать Россию на "поводке" и использовать их как ресурсную базу. Также Китай пытается по возможности контролировать происходящие внутри России процессы,

– рассказала Гриценко.

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О чем будут говорить Байден и Си

Как отметила Гриценко, встреча Байдена и Си состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско. Нельзя это воспринимать, будто глава Китая едет "на ковер" к президенту США. Ведь такая встреча могла состояться в любом другом государстве, где проходил этот саммит.

У Си Цзиньпина преимущественно очень сдержанная риторика. Он на протяжении более 10 лет пребывания у власти часто говорит общие вещи, которые "приправлены" его философско-геополитической концепцией.

Думаю, что его официальные заявления будут касаться призывов к построению, как он говорит, более справедливого мироустройства. Здесь речь идет о минимизации власти США как единого мирового гегемона. Китай хочет построить более полицентричный мир, где будут несколько центров влияния и силы. Среди них должен быть и Китай,

– рассказала Гриценко.

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