В Белом доме сообщили, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут личную встречу в Сан-Франциско 15 ноября.

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Обратите внимание! Это будет седьмая официальная встреча двух лидеров за время президентства Байдена, но вторая личная в формате "офлайн".

О чем будут говорить лидеры США и Китая

Сообщается, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и КНР и важность обновления открытых линий связи между военными обеих стран. Кроме этого, главы государств коснутся ряда региональных и глобальных вопросов.

Журналисты CNN отмечают, что столкнувшись с каскадным конфликтом на Ближнем Востоке и жестокой войной в Украине, Байден стремится предотвратить взрыв нового мирового кризиса. Поэтому восстановление определенной стабильности в отношениях Вашингтона и Пекина является одним из приоритетов его внешней политики, даже несмотря на обострение глобальной напряженности.

В частности, поэтому на повестке дня находятся конфликты в Израиле и Украине. При этом также будет обсуждаться сотрудничество США и Китая по изменению климата и борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, стороны рассмотрят разногласия по правам человека и военной эскалации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

Чего США ждут от переговоров

В США понимают, что переговоры вряд ли приведут к значительным улучшениям отношений с Китаем. Но тот факт, что встреча вообще состоится, рассматривается помощниками Белого дома как положительный знак.

Официальные лица США заявили, что лидеры надеются разработать "рамку" для управления успешными конкурентными отношениями между двумя государствами, чтобы прояснить неправильные представления и избежать сюрпризов.

Встреча, которая состоится на фоне большого собрания лидеров тихоокеанских стран в Калифорнии, готовилась несколько месяцев.