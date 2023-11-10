Есть надежда, что встреча Байдена и Си даст результат, однако есть моменты, которые смущают. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Переговоры не станут прорывными

Геннадий Гудков отметил, что Пекин ни подтверждает встречу, ни отрицает. Нет официальных заявлений КНР относительно переговоров. Также это будет встреча во время саммита, а не отдельный визит Си Цзиньпина в США. Потому есть сомнения, что эта встреча быть прорывной.

Меня смущает, что это все-таки встреча на полях. Это не государственный визит Си Цзиньпина в США, когда только этой встрече посвящен визит и он может длиться много часов, во время которых можно многое подписать, договориться, уточнить детали и прийти к какому-либо мнению,

– заметил оппозиционер.

Гудков о переговорах Байдена и Си: смотрите видео

Встреча Байдена и Си: главное