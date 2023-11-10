Есть надежда, что встреча Байдена и Си даст результат, однако есть моменты, которые смущают. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Переговоры не станут прорывными
Геннадий Гудков отметил, что Пекин ни подтверждает встречу, ни отрицает. Нет официальных заявлений КНР относительно переговоров. Также это будет встреча во время саммита, а не отдельный визит Си Цзиньпина в США. Потому есть сомнения, что эта встреча быть прорывной.
Меня смущает, что это все-таки встреча на полях. Это не государственный визит Си Цзиньпина в США, когда только этой встрече посвящен визит и он может длиться много часов, во время которых можно многое подписать, договориться, уточнить детали и прийти к какому-либо мнению,
– заметил оппозиционер.
Гудков о переговорах Байдена и Си: смотрите видео
Встреча Байдена и Си: главное
- Лидер США Джо Байден заявил о намерении встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев еще в июне 2023 года.
- Китайский лидер 25 октября прислал письмо в Национальный комитет по американско-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке. По словам Си Цзиньпина, он готов сотрудничать с США и призвал Штаты к более стабильным двусторонним связям.
- Для подготовки ко встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина Вашингтон посещал глава МИД Китая Ван И. Он встретился с американским президентом. Отмечалось, что переговоры продолжались один час.
- По информации издания Reuters, Джо Байден и Си Цзиньпин могут встретиться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 11 – 17 ноября в Сан-Франциско.