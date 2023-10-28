США декларируют готовность работать с Китаем, поскольку полагают, что КНР будет оставаться ведущей страной мира. Россию же в Белом доме не называют даже конкурентом. Детальнее о связях США и Китая и как это скажется на Украине рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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США и Китай готовятся к встрече Байдена и Си

Джо Байден и Си Цзиньпин могут провести личную встречу уже в ноябре. Агентство Reuters сообщает, что накануне должностные лица из США и Китая договорились сотрудничать над предстоящим саммитом между двумя лидерами.

Об этом стало известно после того, как в Вашингтоне прошли многочасовые встречи между министром иностранных дел Китая Ваном И высокопоставленными представителями США.

Следует отметить, что визит главы МИД Китая в Вашингтон является первым с 2018 года. Сначала Ван И провел почти 10 часов переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Отмечается, что высшие помощники Байдена подняли ключевые вопросы, которые волнуют Вашингтон: необходимость возобновления межвоенных каналов между двумя странами, действия Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях, Тайвань, права человека, поток фентанила и случаи задержания американцев в Китае.

Кроме того, Блинкен обсудил с Ваном И вопрос о разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке.

Позже Ван И провел около часа на переговорах уже с Джо Байденом. По поводу этой встречи представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден назвал встречу положительным развитием двусторонних отношений.

Однако все же это только слова, а вот настоящий результат визита Вана И в США может проявиться в другом. В частности, агентство Reuters сообщает, что появился положительный импульс в подготовке встреч Байдена и Си.

В конце концов, именно для этого Ван И прибыл в Вашингтон. Ожидается, что такая встреча состоится на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

Источники в Белом доме указывают, что Вашингтон уже готовится к такой встрече, но добавляют, что Китай очень часто публично подтверждает факт таких встреч гораздо ближе к фактической поездке Си, поэтому официальное объявление будет позже.

Какая цель встречи Байдена и Си

Со стороны Китая есть только сообщение МИД о том, что Ван И сказал Байдену, что целью его визита является поиск путей для остановки упадка отношений двух стран. То есть определенный намек на встречу все же прозвучал.

Официальные лица Белого дома указывают, что администрация Байдена хочет встречи с Си, чтобы конкуренция не превратилась в конфликт.

С другой стороны, нападение ХАМАС на Израиль добавляет еще одну тему для обсуждения и в США надеются, что Си Цзиньпин после встречи с Байденом захочет использовать свое влияние на Иран, чтобы предотвратить перерастание в более широкую войну на Ближнем Востоке. Но пока Китай осторожно намекает, что "действия Израиля выходят за пределы самообороны".

С другой стороны, общий контекст последних переговоров указывает на то, что в Пекине все же стремятся попытаться наладить отношения с США. Си Цзиньпин заявляет, что от этого будет зависеть судьба человечества, поэтому ставки очень высоки.

Итак, встреча Байдена и Си, похоже, все же состоится уже в ноябре и круг вопросов для обсуждения достаточно широк. Конечно, среди тем разговора будет и вопрос войны России против Украины.

Важное изменение в политике США

Интересно, что накануне такой встречи Джейк Салливан опубликовал обширный программный текст по внешней политике США при президентстве Байдена. Этот документ почему-то остался без внимания в Украине, но его точно следует рассмотреть.

Программный документ Салливана появился именно сейчас не просто так, ведь в нем прописан ряд вопросов касательно того, как именно США выстраивают отношения с мировыми игроками. И для украинцев там тоже есть что почитать.

В частности, Салливан сразу же указывает, что наибольшее значение имеют стратегические решения, принимаемые странами: как они организуют себя внутри, во что инвестируют, с кем они решают объединиться и кто хочет с ними объединиться, какие войны они ведут, а какие сдерживают и избегают.

То есть Салливан прямо указывает, что война России против Украины и война в Израиле имеют ключевое значение для всего мира.

Салливан признает, что США за последние 20 лет неправильно сместили фокус внимания. Мол, после трагедии 11 сентября Америка переключила свое внимание на террористические группы и совсем забыла о том, что войны могут происходить и между большими странами.

Вывод американских войск из Афганистана был полезен Украине

В этом контексте Салливан поднимает дискуссионный вопрос. Он уверяет, что вывод американских войск из Афганистана был оправданным и даже полезным для Украины.

Мол, выход из Афганистана был необходим для подготовки к предстоящим вызовам. Одна из этих проблем возникла даже быстрее, чем мы ожидали в США – это вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.

Поэтому Салливан уверяет "если бы Соединенные Штаты все еще воевали в Афганистане, очень вероятно, что Россия сейчас делала бы все возможное, чтобы помочь Талибану прижать Вашингтон там, не давая ему сосредоточить свое внимание на помощи Украине".

Кроме того, Салливан в документе уверяет, что когда в Белом доме узнали о намерениях Путина вторгнуться в Украину полномасштабно, перед США встал вопрос: с одной стороны, Соединенные Штаты по договору не обязывались защищать Украину, но с другой стороны, если агрессия России останется без ответа, суверенное государство будет уничтожено, а сообщение будет отправлено автократам во всем мире, которые могут повторить такие же войны по всему миру.

Поэтому было принято решение о поддержке Украины. Салливан откровенно говорит о том, что поддержка Украины со стороны США и партнеров помогает не только Украине, но и самим Штатам в противостоянии с Китаем.

Как США позиционируют Китай и Россию

Показательно, что в программном документе Салливана отношение США к России в большинстве своем выглядит так, что Вашингтон не видит в России конкурента, а скорее проблему, которую нужно решить.

Китай Салливан называет главным соперником, с которым Штаты должны считаться. Мол, в последние десятилетия цепи поставок важнейших товаров в Соединенных Штатах стали сильно зависеть от непредсказуемых зарубежных рынков, где доминирует Китай.

По сути, Китай и США стали взаимосвязанными настолько, что не смогут выжить друг без друга. Конечно, США сейчас взялись за развитие устойчивых цепочек поставок с партнерами и союзниками в жизненно важных секторах, включая полупроводники, медицину и биотехнологии, важные минералы и батареи, чтобы Соединенные Штаты не были зависимы от Китая.

Но Салливан признает, что в ближайшие годы США должны считаться с Китаем, а значит, и строить нормальные конкурентные отношения.

Вместе с тем, Джейк Салливан откровенно указывает, что США продолжат строить альянсы по всему миру, типа НАТО в Европе, или АУКУС в Индо-Тихоокеанском регионе.

Мол, именно сплоченность позволяет противостоять автократам и террористам. Но также Салливан указывает, что США все же отходят от идеи диалога только с теми, кто разделяет идеи демократии.

Мол, диалог нужно вести и с теми, кто не поддерживает ни Запад, ни условный Восток. Речь идет о странах Глобального Юга, странах Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. И это очень важное изменение в политике США. Салливан много хвастается, что США удалось найти контакт со многими странами, которые ранее считались враждебными из-за их позиции.

На Мальте стартовал саммит "Формулы мира"

В этом контексте можно сказать, что во многом Украина также дала толчок такому изменению позиций.

В частности, сегодня на Мальте началась третья встреча по подготовке саммита по реализации предложенной Украиной "Формулы мира". Как рассказали в Офисе Президента, встреча проходит на уровне внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности. Предыдущие встречи такого уровня прошли в Копенгагене и Джидде.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что в этот раз представлены более 65 стран – государства Запада и Глобального Юга. Следует напомнить, что на второй встрече стран было 43, а на первой вообще только 15.

В этот раз встреча проходит уже более конкретно. В частности, на встрече презентуют и обсудят конкретные планы реализации 5 пунктов "Формулы мира": по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной безопасности, освобождению пленных и возвращению депортированных, а также восстановлению территориальной целостности Украины и международного порядка.

Эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран и эксперты.

Впрочем, к сожалению, Китай, похоже, все же проигнорировал эту встречу, хотя на предыдущей присутствовал. В конце концов, во многом позиция Китая будет зависеть от того, как пройдет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина.