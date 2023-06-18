Об этом он заявил журналистам в субботу. Кстати, речь идет уже о второй встрече Байдена и Си за менее чем год. В последний раз они виделись и разговаривали в рамках саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.

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Байден хочет встретиться с Си

Американский лидер заявил, что надеется встретиться с Си в течение следующих нескольких месяцев.

"Китай испытывает некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами", – отметил Байден.

Также он предположил, что глава КНР не знал подробностей относительно воздушного шара, сбитого в США в феврале этого года.

Не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит. Я думаю, что это было более неудобно, чем это было намеренно,

– добавил президент США.

Журналисты отмечают, что комментарии Байдена совпадают с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, чтобы встретиться с чиновниками Китая, чтобы попытаться снизить напряжение и избежать прямого конфликта между государствами.

Кстати, эта поездка была отложена именно из-за воздушного шара, который залетел на территорию США и впоследствии был сбит истребителем у побережья Южной Каролины.

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