Про це він заявив журналістам у суботу. До речі, йдеться вже про другу зустріч Байдена та Сі за менше, ніж рік. Востаннє вони бачилися та розмовляли у межах саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022-го.
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Байден хоче зустрітися з Сі
Американський лідер заявив, що сподівається зустрітися з Сі упродовж наступних кількох місяців.
"Китай має деякі законні труднощі, не пов'язані зі Сполученими Штатами", – зазначив Байден.
Також він припустив, що очільник КНР не знав подробить щодо повітряної кулі, яку збили у США в лютому цього року.
Не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається. Я думаю, що це було більше незручно, ніж це було навмисно,
– додав президент США.
Журналісти зазначають, що коментарі Байдена збігаються з поїздкою держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, аби зустрітися з високопосадовцями Китаю, аби спробувати знизити напругу та уникнути прямого конфлікту між державами.
До речі, ця поїздка була відкладена саме через повітряну кулю, яка залетіла на територію США та згодом була збита винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни.
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Що відомо про "шпигунську" повітряну кулю Китаю у США
- На початку лютого у Пентагоні повідомили, що над США вже декілька днів літає, ймовірно, шпигунський аеростат. Високопоставлені військові чиновники порадили Байдену не збивати його, адже побоювалися, що уламки можуть становити загрозу безпеці людей на землі.
- Згодом у США повідомили, що куля намагалася пролетіти над ракетною базою ВПС у штаті Монтана.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен переніс свій візит до Китаю.
- Уже 4 лютого американські військові збили повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22. Тоді повідомляли, що так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Водночас Пекін висловив обурення діями США. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, "дирижабль" призначений для цивільного використання. Він начебто відхилився від запланованого маршруту під впливом західних вітрів.
- Згодом у розвідці США заявили, що китайський аеростат є частиною масштабної програми спостереження, яку здійснюють військові КНР.
- Також військові США заявляли, що знайшли "важливу електроніку" зі збитої кулі.