Про це він заявив журналістам у суботу. До речі, йдеться вже про другу зустріч Байдена та Сі за менше, ніж рік. Востаннє вони бачилися та розмовляли у межах саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022-го.

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Байден хоче зустрітися з Сі

Американський лідер заявив, що сподівається зустрітися з Сі упродовж наступних кількох місяців.

"Китай має деякі законні труднощі, не пов'язані зі Сполученими Штатами", – зазначив Байден.

Також він припустив, що очільник КНР не знав подробить щодо повітряної кулі, яку збили у США в лютому цього року.

Не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається. Я думаю, що це було більше незручно, ніж це було навмисно,

– додав президент США.

Журналісти зазначають, що коментарі Байдена збігаються з поїздкою держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, аби зустрітися з високопосадовцями Китаю, аби спробувати знизити напругу та уникнути прямого конфлікту між державами.

До речі, ця поїздка була відкладена саме через повітряну кулю, яка залетіла на територію США та згодом була збита винищувачем біля узбережжя Південної Кароліни.

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