Журналістам президент США розповів, що прагнення знищити ймовірну кулю-шпигуна у нього виникло практично відразу. Щойно він отримав цю інформацію, то вже обмірковував цей момент. Але довелося зачекати цілий тиждень.

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Шукали безпечне місце

Я сказав їм (вищим генералам – 24 Канал) збити його. Вони сказали мені: "Почекаймо, поки знайдеться найбезпечніше місце, щоб це зробити",

– зазначив Байден.

Відповідний момент знайшовся, коли вона була неподалік узбережжя Південної Кароліни. Для збиття китайського аеростата використали винищувач F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Ймовірна куля-шпигун вибухнула, а її вміст впав.

Як зазначають журналісти, це міг бути один із найбільш незграбно витриманих і геополітично заряджених епізодів шпигунства за останні часи. Водночас в адміністрації Байдена побачили у цьому й позитивні сторони. У відомстві отримають важливі дані про можливості Пекіна. Крім того, виявлення та збиття цієї кулі-шпигуна – демонстрація майстерності американських військових.

У Китаї висловили протест

Зауважимо, що збиттям аеростата обурені у міністерстві закордонних справ Китаю, передає BBC. У відомстві висловили "рішуче невдоволення та протест проти застосування США сили для нападу на цивільні безпілотні літаки".

Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що дирижабль призначений для цивільного використання та потрапив на територію США через форс-мажорні обставини – це був абсолютно нещасний випадок,

– наголошують у міністерстві.

Цікаво, що виявлення цієї кулі-шпигуна викликало цілу дипломатичну кризу. До прикладу, держсекретар США Ентоні Блінкен відразу ж скасував свою поїздку до Китаю, яка планувалася на ці вихідні. Причиною цього став "безвідповідальний акт".

Водночас влада Китаю продовжує все заперечувати. Мовляв, це був метеорологічний корабель, який просто збився з курсу.

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