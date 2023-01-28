Про це заявив генерал Військово-повітряних сил США, командувач аеромобільного командування Майк Мініхан. Він розіслав записку своїм підлеглим з відповідною інформацією.

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Можлива війна США та Китаю

За словами Мініхана, війна може розпочатися вже у 2025 році. У Міністерстві оборони США підтвердили справжність записки, але зазначили, що інформація у ній є особистою думкою генерала і не відображає точку зору відомства щодо Китаю.

Так, Мініхан спрогнозував у записці війну США з Китаєм через два роки і закликав почати готуватися неї.

Сподіваюся, що я помиляюся. Але моя інтуїція підказує, що я буду воювати у 2025 році,

– написав генерал.

Окрім цього, Мініхан наголосив, оскільки у 2024 році в США відбудуться президентські вибори, то Вашингтон змушений буде відволіктися, а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість розпочати війну щодо Тайваню.

Аеромобільне командування ВПС США налічує майже 50 тисяч військовослужбовців і близько 500 літаків і відповідає за транспортування та дозаправку. Відповідну записку було надіслано усім командирам з наказом до 28 лютого 2023 року доповісти Мініхану про всі основні зусилля з підготовки до війни з Китаєм.

Також Мініхан закликав усіх відповідально ставитись до тренувань і вогневої підготовки.

У 2023 році війна в Україні залежатиме від домовленостей США та Китаю

Раніше американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус заявив, що Україна та Білорусь для росіян дуже важлива тематика. З ідеологічної точки зору – сакральна. На ситуацію, яка склалася, може вплинути Китай. Але йому потрібно зробити таку пропозицію, від якої він не відмовиться.

За словами Юнуса, у 2023 році усе залежатиме від того, як домовляться США та Китай. Сьогодні на українському боці передовсім США, а потім усі інші. А на боці Росії – нікого.

"Китай ні на чиєму боці. Однак його нейтральність може стати ближче до Заходу", – зазначив він.