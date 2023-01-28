Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США, командующий аэромобильным командованием Майк Минихан. Он разослал записку своим подчиненным с соответствующей информацией.

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Возможная война США и Китая

По словам Минихана, война может начаться уже в 2025 году. В Министерстве обороны США подтвердили подлинность записки, но отметили, что информация в ней является личным мнением генерала и не отражает точку зрения ведомства относительно Китая.

Так, Минихан спрогнозировал в записке войну США с Китаем через два года и призвал начать готовиться к ней.

Надеюсь, что я ошибаюсь. Но моя интуиция подсказывает, что я буду воевать в 2025 году,

– написал генерал.

Кроме этого, Минихан подчеркнул, поскольку в 2024 году в США состоятся президентские выборы, то Вашингтон вынужден будет отвлечься, а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность начать войну относительно Тайваня.

Аэромобильное командование ВВС США насчитывает около 50 тысяч военнослужащих и около 500 самолетов и отвечает за транспортировку и дозаправку. Соответствующая записка была отправлена всем командирам с приказом до 28 февраля 2023 года доложить Минихану обо всех основных усилиях по подготовке к войне с Китаем.

Также Минихан призвал всех ответственно относиться к тренировкам и огневой подготовке.

В 2023 году война в Украине будет зависеть от договоренностей США и Китая

Ранее американский политолог и экс-председатель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус заявил, что Украина и Беларусь для россиян очень важная тематика. С идеологической точки зрения – сакральная. На сложившуюся ситуацию может повлиять Китай. Но ему нужно сделать такое предложение, от которого он не откажется.

По словам Юнуса, в 2023 году все будет зависеть от того, как договорятся США и Китай. Сегодня на украинской стороне прежде всего США, а потом все остальные. А на стороне России – никого.

"Китай ни на чьей стороне. Однако его нейтральность может стать ближе к Западу", – отметил он.