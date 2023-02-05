Журналистам президент США рассказал, что стремление уничтожить вероятный шар-шпион у него возникло практически сразу. Как только он получил эту информацию, он уже обдумывал этот момент. Но пришлось подождать целую неделю.

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Искали безопасное место

Я сказал им (высшим генералам – 24 Канал) сбить его. Они сказали мне: "Подожди, пока найдется самое безопасное место, чтобы это сделать",

– отметил Байден.

Подходящий момент нашелся, когда она была недалеко от побережья Южной Каролины. Для сбития китайского аэростата использовали истребитель F-22, выпустивший ракету Aim-9X Sidewinder. Вероятный шар-шпион взорвался, а его содержимое упало.

Как отмечают журналисты, это мог быть один из самых неуклюже выдержанных и геополитически заряженных эпизодов шпионажа за последнее время. В то же время в администрации Байдена увидели в этом и положительные стороны. В ведомстве получат важнейшие данные о возможностях Пекина. Кроме того, обнаружение и сбивание этого шара-шпиона – демонстрация мастерства американских военных.

В Китае выразили протест

Отметим, что удар по аэростату возмутил министерство иностранных дел Китая, передает BBC. В ведомстве выразили "решительное недовольство и протест против применения США сил для нападения на гражданские беспилотные самолеты".

Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что дирижабль предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств – это был совершенно несчастный случай,

– отмечают в министерстве.

Интересно, что обнаружение этого шара-шпиона вызвало целый дипломатический кризис. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен сразу же отменил свою поездку в Китай, которая планировалась в эти выходные. Причиной тому стал "безответственный акт".

В то же время власти Китая продолжают все отрицать. Мол, это был метеорологический корабль, просто сбившийся с курса.

Похоже, напряжение между США и Китаем только возрастет