Є сподівання, що зустріч Байдена та Сі дасть результат, однак є моменти, які бентежать. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Переговори не стануть проривними

Геннадій Гудков зазначив, що Пекін ні підтверджує зустріч, ні заперечує. Нема офіційних заяв КНР щодо переговорів. Також це буде зустріч під час саміту, а не окремий візит Сі Цзіньпіна до США. Тому є сумніви, що ця зустріч бути проривною.

Мене бентежить, що це все-таки зустріч на полях. Це не державний візит Сі Цзіньпіна до США, коли тільки цій зустрічі присвячений візит і він може тривати багато годин, під час яких можна багато що підписати, домовитись, уточнити деталі та прийти до якоїсь думки,

– зауважив опозиціонер.

Гудков про переговори Байдена та Сі: дивіться відео

Зустріч Байдена та Сі: головне