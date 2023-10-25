Про це Сі Цзіньпін заявив у листі, відправленому Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. За його словами, те, чи зможуть Сполучені Штати та Китай знайти "правильний" шлях до порозуміння, матиме вирішальне значення для світу.

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Китай готовий співпрацювати зі США

Сі Цзіньпін закликав до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які, за його словами, мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці". Ця заява пролунала напередодні ключового візиту міністра закордонних справ Ван І до Вашингтона, який відбудеться пізніше цього тижня.

Поїздка китайського дипломата стане особистим візитом на найвищому рівні напередодні очікуваної зустрічі між президентом США Джозефом Байденом і Сі в Сан-Франциско, яка станеться на листопадовому саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Варто зауважити, що кілька високопоставлених американських чиновників, включаючи держсекретаря США Ентоні Блінкена, вже зустрічалися зі своїми китайськими колегами в Пекіні цього літа.

Пріоритетом Вашингтона було забезпечення того, щоб інтенсивна конкуренція між двома найбільшими економіками світу та їхні розбіжності з цілої низки питань – від торгівлі до Тайваню і Південнокитайського моря – не переросли в конфлікт.

Китайські оглядачі вважають, що візит (Вана І – 24 Канал) прокладе шлях до можливої зустрічі між главами двох держав, але додають, що Вашингтону необхідно докласти конкретних зусиль, щоб зняти занепокоєння Пекіна і показати свою щирість,

– мовиться в коментарі китайської державної газети Global Times.

Зверніть увагу! Один із лідерів Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл нещодавно заявив, що Китай, Росія та Іран утворюють "нову вісь зла". Він переконаний, що це виклик для США – зараз світ перебуває у небезпеці, в якій ніколи не був раніше.