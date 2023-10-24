Зараз Китай досліджує реакцію Заходу на дії Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний.
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Китай цікавить реакція Заходу
Олег Лісний зазначив, що зараз певні світові гравці підіймають ставки, бо змушені показувати свою реакцію на різні події у світі. Однак Китай до останнього стоятиме за лаштунками та вийде лише, коли настане переломний момент.
Здебільшого Китай зараз проводить досліди на прикладі Росії. Дивиться, як реагує Захід: чи злісно, чи прагматично. Тому що Китай потрапив у пастку. Він був за контрольовану стабільність: стабільні ціни, стабільну ситуацію. Але зараз, коли світ з’їхав з глузду, Китай намагається впорядкувати цей шторм чужими руками,
– вважає політолог.
Лісний про дії Китаю: дивіться відео
Китай та "вісь зла": що відомо
- Один із лідерів Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Китай, Росія та Іран утворюють "нову вісь зла". Він переконаний, що це виклик для США. За його словами, що зараз світ перебуває у небезпеці, в якій ніколи не був раніше. Тому потрібно активізуватися та розібратися з "новою віссю зла".
- Зокрема, політик назвав Китай стороною, яка підтримує агресора. Він навів у приклад заяву лідера КНР Сі Цзіньпіна про "нескінченну дружбу з росіянами".
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що Китай – не ключовий союзник "вісі зла". За його словами, у розхитуванні світу зацікавлені Росія, Іран, Північна Корея та низка терористичних організацій, зокрема, ХАМАС. Натомість Китай претендує на іншу роль у світі та вже не розглядає Росію як свого стратегічного партнера.