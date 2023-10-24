Теперь Китай исследует реакцию Запада на действия России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный.

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Китай интересует реакция Запада

Олег Лисный отметил, что сейчас некоторые мировые игроки поднимают ставки, потому что вынуждены показывать свою реакцию на разные события в мире. Однако Китай до последнего будет стоять за кулисами и выйдет только, когда наступит переломный момент.

В большинстве своем Китай сейчас проводит опыты на примере России. Смотрит, как реагирует Запад: или злостно, или прагматично. Потому что Китай попал в ловушку. Он был за контролируемую стабильность: стабильные цены, стабильную ситуацию. Но сейчас, когда мир сошел с ума, Китай пытается упорядочить этот шторм чужими руками,

– считает политолог.

Лисный​ о действиях Китая: смотрите видео

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