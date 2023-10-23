Собственно, соответствующее заявление по Китаю, России и Ирану сделал Митч Макконнелл в одном из свежих интервью. Он заверил, что сейчас мир находится в большей опасности, чем когда-либо прежде.

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Новая "ось зла"

Макконнелл констатировал, что Иран является главным спонсором терроризма, ведь снабжает ударные беспилотники России. Он назвал Китай поддерживающей агрессоров стороной и напомнил о заявлении президента КНР Си Цзиньпина относительно "бесконечной дружбы с россиянами".

Это чрезвычайная ситуация, когда мы должны активизироваться и разобраться с этой новой осью зла – Китаем, Россией, Ираном. Это непосредственная угроза для Соединенных Штатов и мира,

– заявил один из лидеров республиканцев.

Политик сказал, что азиатские союзники США – Япония, Южная Корея, Тайвань – заинтересованы в том, что происходит в Украине, потому что они знают, что лидер КНР наблюдает за этим. По его мнению, если Кремль не победить сейчас, война может прийти в одну из стран НАТО.

Мнение о том, что наша помощь Украине не полезна для нас, не соответствует действительности,

– подчеркнул Макконнелл.

Кроме того, по словам сенатора, Соединенные Штаты, передавая военную помощь украинцам, строят собственную промышленность. Статистика утверждает, что созданы новые рабочие места в 38 штатах.

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Добавим напоследок, что на днях состоялись первые в истории совместные учения США, Японии и Южной Кореи, которые были направлены на усиление обороноспособности Сеула. Собственно, угроза со стороны КНДР – то есть Северной Кореи – неуклонно растет. Следует готовиться к любому сценарию развития событий.