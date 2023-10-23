В воскресенье, 22 октября, ответную новость распространили западные СМИ. Как отмечено в сообщении, Сеул стремится усиливать оборонную способность, чтобы противостоять ядерной и ракетной угрозам, которые постоянно растут со стороны Северной Кореи.
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Воздушные учения Южной Кореи, Японии и США
Важно, что это были первые подобные учения, проведенные тремя странами. Ранее Сеул, Вашингтон и Токио договаривались только о двусторонних учениях между собой.
В тренировках принимали участие истребители ВВС Южной Кореи, ВВС США и Воздушных сил самообороны Японии, сопровождавшие американский стратегический бомбардировщик B-52. Он приземлился на авиабазе Южной Кореи,
– пишет издание Kyodo.
В-52 является ядерным бомбардировщиком. Он совершил редкую посадку в Южной Корее после пролета на оборонной выставке, которая была в одном из городов недалеко от Сеула, а затем принял участие в совместных учениях с южнокорейскими истребителями.
"Развертывание американского стратегического бомбардировщика B-52 в Южной Корее по другим причинам, чем участие в совместных военных учениях, считается редкостью", – говорится в источнике.
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Отметим напоследок, что недавно в Южной Корее после нападения ХАМАС на Израиль заговорили о возможной атаке со стороны КНДР. В частности, был страх, что тоталитарный режим Северной Кореи может нанести удары по приграничным регионам демократической страны-соседа.