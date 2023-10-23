У неділю, 22 жовтня, відповідну новину поширили західні ЗМІ. Як зазначено в повідомленні, Сеул має на меті посилювати оборонну спроможність, аби протистояти ядерній та ракетній загрозам, що невпинно зростають з боку Північної Кореї.

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Повітряні навчання Південної Кореї, Японії та США

Важливо, що це були перші подібні навчання, проведені трьома країнами. Раніше Сеул, Вашингтон та Токіо домовлялись лише про двосторонні навчання між собою.

У тренуваннях брали участь винищувачі ВПС Південної Кореї, ВПС США та Повітряних сил самооборони Японії, які супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52. Він приземлився на авіабазі Південної Кореї,

– пише видання Kyodo.

В-52 є ядерним бомбардувальником. Він здійснив рідкісну посадку в Південній Кореї після прольоту на оборонній виставці, що була в одному з міст неподалік Сеулу, а потім взяв участь у спільних навчаннях з південнокорейськими винищувачами.

"Розгортання американського стратегічного бомбардувальника B-52 у Південній Кореї з інших причин, ніж участь у спільних військових навчаннях, вважається рідкістю", – йдеться у джерелі.

З посиланням на військово-повітряні сили Південної Кореї журналісти запевняють, що Сполучені Штати та Японія з Південною Кореєю продовжуватимуть зміцнювати тристоронню співпрацю.

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Зазначимо наостанок, що не так давно у Південній Кореї після нападу ХАМАС на Ізраїль заговорили про можливу атаку з боку КНДР. Зокрема, був острах, що тоталітарний режим Північної Кореї може завдати ударів по прикордонних регіонах демократичної країни-сусідки.