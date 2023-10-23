Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в расшатывании мира заинтересованы Россия, Иран, Северная Корея и ряд террористических организаций, в частности, ХАМАС.
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Эти страны заинтересованы в расшатывании мира
Михаил Подоляк отметил, что Россия, Иран, Северная Корея и некоторые террористические организации типа ХАМАС хотят, чтобы правила в мире были полностью разрушены. Таким образом они получат шанс выжить, потому что в дальнейшем Россия и Иран не смогут существовать в таком виде, как сейчас.
Россия и Иран – это страны-провокаторы. Москва провоцирует весь демократический мир и международные правила, согласно которым живет весь мир. Тегеран провоцирует не только демократические государства, но и арабский мир.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что Китай претендует на другую роль в мире. Поэтому Пекин – не полноценный партнер этой "оси зла". Там уже не рассматривают Россию как своего стратегического партнера.
Китай – это совсем другой уровень, он не партнер таких стран как Россия. Сегодня Китай иначе смотрит на Россию, чем до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Китай мог в какой-то мере воспринимать Россию как партнера, который может давать доступ к другим рынкам, транзитным возможностям и так далее,
– объяснил он.
Есть несколько причин, почему Пекин уже не воспринимает Москву как своего партнера:
- Репутация России ухудшилась, поэтому она не может быть стратегическим партнером;
- Россия показала слабость своего ВПК и армии;
- Москва "обнулила" свои нарративы, которые запугивали мир;
- У России никогда не было технологически развитого сектора экономики.
Подоляк о странах, которые хотят расшатать мир: смотрите видео
Страны формируют "ось зла": что известно
- Недавно один из лидеров Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Китай, Россия и Иран образуют "ось зла". По его словам, это вызов для США. Макконнелл считает, что сейчас мир находится в большей опасности, чем когда-либо. Поэтому нужно активизироваться и разобраться с "новой осью зла".
- В частности, политик назвал Тегеран главным спонсором терроризма, потому что он дает ударные дроны Кремлю. О Пекине он сказал, что это сторона, которая поддерживает страну-агрессора. В частности, Макконнелл вспомнил заявление лидера КНР Си Цзиньпина о "бесконечной дружбе с россиянами".
- Также Митч Макконнелл констатировал, что азиатские союзники США – Япония, Южная Корея, Тайвань – заинтересованы в происходящем в Украине, потому что лидер КНР наблюдает за этим. Он подчеркнул, что если сейчас Россия не проиграет, то война может прийти в одну из стран НАТО.