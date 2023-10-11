В политике и реальной жизни старый и проверенный метод Cui prodest? Cui bono? – кому это выгодно? Это крылатое выражение одинаково хорошо себя проявило как в детективных историях, так и в политике, 2 000 лет назад во времена Сенеки, и сейчас. Взяв за основу этот принцип, 24 Канал попытался проанализировать, кому выгодно очередное обострение на Ближнем Востоке. И здесь ответ напрашивается сам собой.

К теме Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

5 аргументов, для чего это все России

Первый аргумент. В настоящее время Россия в глазах всего цивилизованного мира является главным злом. Она ведет геноцидную войну против Украины, убивает гражданских, похищает детей и фактически берет их в заложники, бомбит мирные города крылатыми ракетами и из РСЗО. Сегодня все то же делает и ХАМАС.

И хотя зверства палестинских террористов тождественны зверствам россиян, в представлении людей этот факт размывается и в памяти остается что-то недавнее. Таким образом, на фоне варваров из ХАМАС российские военные преступники для мировой аудитории могут выглядеть как-то "миролюбивее".

Второй аргумент. Мы живем в информационном обществе и сегодня внимание всего мира приковано к Израилю и Палестине, а события в Украине невольно отходят на второй план. Это не повлияет прямо сейчас на ситуацию на поле боя. Однако в будущем может повлиять на формирование так называемой "усталости от Украины", а соответственно – ослабление давления на Россию со стороны политиков и представителей гражданского общества в мире.

Именно об этом говорил польский президент Дуда, говоря, что события на Ближнем Востоке угрожают также и Украине.

Это, безусловно, способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира,

– президент Дуда комментирует нападение ХАМАС на Израиль.

Третий аргумент. Израиль является союзником США, соответственно, Вашингтон вынужден помогать стране деньгами и оружием. При этом США остаются главным союзником Украины и обеспечивают украинскому сопротивлению финансирование и вооруженную помощь.

Обратите внимание! После начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке Россия надеется, что внимание США будет сконцентрировано на Израиле, а это несет риск уменьшения помощи Украине.



И хотя речь идет о мизерных для американского бюджета и сметы Пентагона ресурсах, этот аргумент может быть использован теми же трампистами-популистами из Конгресса, которые ищут любой повод, чтобы навредить демократам.

Четвертый аргумент – геополитический. Нападение ХАМАС на Израиль неизбежно привело к ответу и атаке ЦАХАЛ на Сектор Газа. Бомбардировки, боевые действия на улицах – это гарантированная гуманитарная катастрофа с тысячами жертв. Респектабельные исламские государства не спешат помогать мирным палестинцам, но и стоять в стороне не будут.

Им придется осудить действия Израиля, а это будет означать крах мирной инициативе США по примирению Израиля и Саудовской Аравии. А это уже ставит "крест" на плане создания большого логистического коридора в обход Ирана и России, а также китайской альтернативы, о которой договорились на саммите G-20 в Индии. Израиль и Саудовская Аравия должны были стать важными участниками проекта и это могло бы изменить в корне ситуацию на Ближнем Востоке.

Наконец, последний аргумент – рано или поздно выстрелы и взрывы прекратятся и придется садиться на стол переговоров. Далеко не факт, что к тому времени еще будет существовать ХАМАС, но, вероятно, одним из гарантов мирного процесса захочет выступить Россия. Таким образом, Москва попытается выйти из мировой изоляции и будет иметь возможность показать, что у нее есть хоть какой-то авторитет.

Путин уже срочно зовет к себе престарелого властителя Западного берега Махмуда Аббаса и активно говорит о "2 государствах" на одной земле.



Путин и Махмуд Аббас / фото росСМИ

Российская реакция, оружие для ХАМАС из Сирии и медийная поддержка террористов

Впрочем, в мире действует также принцип презумпции невиновности. Он распространяется даже на государство-агрессора Россию. Иногда он вступает в противоречие с принципом "Кому выгодно". Пока никаких прямых доказательств, что за нападением на Израиль стоит Россия, нет.

С другой стороны, нет и прямых доказательств того, что нападение организовал Иран, однако это не отменяет того факта, что Иран предоставил террористам оружие, подготовил их и сегодня активно обещает "целовать руки" всем причастным к нападению и зверствам.

К сожалению, нельзя использовать в качестве доказательства эскиз в фотошопе Дмитрия Медведева, где он изобразил президента Украины с бородой, популярной в среде фидаинов и обвинил Украину в передаче оружия ХАМАС. Это больше похоже на "кризисный пиар" и клоунскую импровизацию больного человека, чем на спланированную стратегию.

Попытку распространить фейки предусмотрели специалисты из ГУР МО и поэтому выстрел Медведева, как всегда, прошел мимо цели. Так же, как и твиты конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Не могут быть доказательствами и многочисленные публикации других российских блогеров в поддержку террористов ХАМАС, они говорят лишь об уровне античеловечности россиян. Однако это было нам известно и до 7 октября 2023 года.

Что касается реалий. Именно Россия активно коммуницирует с террористами из ХАМАС, как и с другими террористами из Хезболлы, Талибана и других. В распоряжении ХАМАС есть российское оружие – оно идет не прямо, а через посредников в Сирии, где до сих пор остается российский оккупационный контингент.



Лавров и глава политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в Москве / фото росСМИ

Путин пока ни разу не общался с премьером Израиля Нетаньяху, однако в российских СМИ активно разносят, что "Израиль превратил Газу в концлагерь, и что это восстание заключенных в гетто".

Официальная Москва не осудила нападение ХАМАС, но и прямо не поддержала. Это сделал только наместник Чечни Кадыров, который вообще не имеет права вмешиваться в международную политику, но регулярно это делает на правах инстаблогера.

Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее. Я был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки,

– инстаблогер Рамзан Кадыров о событиях в Палестине.

Также Кадыров заявил, что его бойцы готовы выступить в качестве миротворческих сил "для наведения порядка и противодействия любым нарушителям". Значит ли это, что сначала их нужно снять с фронта в Украине, где они выполняют роль заградительных отрядов, Кадыров не объяснил. Другими миротворцами еще раньше хотели стать талибы и даже запросили "коридор" для себя.

Отметим, что заявление назначенного россиянами наместника Чечни прозвучало еще до того, как ракета ХАМАС разрушила построенную на его деньги мечеть в честь его отца.

В то же время у сателлита России местные пропагандисты Лукашенко считают, что победа Палестины – это и их победа тоже.

Провал стратегии двух стульев

Реагировать на слова Кадырова пришлось пресс-секретарю Путина Пескову, который вспомнил о давних исторических связях России и Палестины, но при этом не забыл и о давней дружбе с Израилем.

Об этом аспекте будет справедливо рассказать немного больше. Следует вспомнить и тесные связи "вечного" премьера Израиля Нетаньяху с Путиным. И то, как он даже рекламировал себя баннерами с российским диктатором. Кроме политической рекламы сомнительного качества есть и другие не очень приятные моменты – Израиль, декларирующий, что стремится быть частью демократического мира, до сих пор не ввел никакие санкции против России и отказывает Украине в вооруженной поддержке.

У политических лидеров Израиля и Палестины есть общие обереги

Кроме того, были подозрения, что Израиль ведет двойную игру, стоит вспомнить лишь скандал с израильским представителем на "Рамштайне", которого подозревали в шпионаже в пользу россиян.

А еще была история с угрозами Украины ввести визовый режим для граждан Израиля из-за попыток тамошних властей свернуть гуманитарную помощь украинским беженцам. И это, несмотря на то, что народ Израиля поддерживает Украину, а соцопросы указывают, что граждане страны не против вооруженной помощи Киеву.

Россия же, которую так уважает нынешняя израильская власть, является союзником Ирана, государства, вся риторика которого сводится к "окончательному решению" еврейского вопроса (но далеко не всегда все идет дальше угроз и прямого действия, в последние годы Иран скорее фиксировал убытки и надувал щеки).

А еще Россия принимает у себя лидеров ХАМАС и Хезболлы… Это кроме того, что с палестинскими террористами у России есть давние контакты по линии военной разведки ГУ ГШ, эти традиции тянутся еще с советских времен. Напомним, что СССР готовил иностранных террористов-диверсантов и не особо это скрывал. Один из таких центров был в Крыму, в Раздольном (бывшем Акшейхе).

Если отбросить предположение о государственной измене политического руководства страны, логичным может выглядеть объяснение, что дружбой с Россией, которая дружит с Ираном и ХАМАС, Израиль стремился, чтобы Москва держала террористов Газы в повиновении. Результат такой политики видим сегодня своими глазами.

Официальная Москва теперь все больше напоминает СССР, который закрывал глаза на преступления террористов и во всем обвинял США, лишая Израиль субъектности. Ныне нечто подобное повторяет и Путин.

К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов,

– Путин дает собственную оценку событиям во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани 10 октября 2023 года.

Очевидно, очередное кровавое обострение на Ближнем Востоке – большой подарок для Москвы. Но выступает ли здесь Россия кукловодом, пока неизвестно. Однако абсолютно ясно, что новая война выгодна государству-террористу. Россия за последние годы сделала столько всего плохого, что сейчас презумпция невиновности в этой стране должна превратиться в презумпцию виновности, то есть именно Россия должна доказать, что не имеет отношения к тем или иным событиям.