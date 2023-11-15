Про це 24 Каналу розповіла головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зауваживши, що Китаю важливо, аби зовнішня політична лінія Росії була й надалі антизахідною. Вона має бути ідеологічним союзником Пекіна.

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При цьому така позиція не має заважати подальшому розвитку Китаю. Їм важливо продовжувати торгувати з США та Європою.

Позиція Росії не має заважати економічній співпраці Китаю. Тому вони продовжують тримати Росію на "повідцю" та використовувати їх як ресурсну базу. Також Китай намагається по можливості контролювати процеси, які відбуваються всередині Росії,

– розповіла Гриценко.

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Про що говоритимуть Байден та Сі

Як наголосила Гриценко, зустріч Байдена та Сі відбудеться під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде в Сан-Франциско. Не можна це сприймати, ніби глава Китаю їде "на килим" до президента США. Адже така зустріч могла відбутися в будь-якій іншій державі, де проходив би цей саміт.

Переважно в Сі Цзіньпіна дуже стримана риторика. Він упродовж більш ніж 10 років перебування при владі часто говорить загальні речі, які "приправлені" його філософсько-геополітичною концепцією.

Думаю, що його офіційні заяви стосуватимуться закликів щодо побудови, як він каже, більш справедливого світоустрою. Тут йдеться про мінімізацію влади США як єдиного світового гегемона. Китай хоче побудувати більш поліцентричний світ, де буде кілька центрів впливу та сили. Серед них має бути і Китай,

– розповіла Гриценко.

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