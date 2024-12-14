Про це 24 Каналу розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що Китай вже почав до цього готуватися, включаючи переорієнтування економіки.

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Як діятиме Трамп щодо Китаю

Друга адміністрація Дональда Трампа не налаштована на миролюбне співіснування з Китаєм. Всі наближені до республіканця аналітичні центри, новопризначені та майбутні кадрові люди на посадах, які розв'язуватимуть зовнішньополітичні питання, висловлюють вкрай жорстку антикитайську позицію, – стратегічний розрив відносин.

Це те ж саме, що й робила адміністрація Джо Байдена. Тільки у випадку республіканця буде значно жорсткіше, агресивніше й невигідно для китайської економіки. Тому запрошення Сі Цзіньпіна на інавгурацію Дональда Трампа варто розглядати, як спосіб познущатися. Особливо враховуючи, що він може повторити прецедент Байдена, коли на його інавгурації були присутні дипломатичні представники Тайваню.

Сі Цзіньпіну знову показали його місце. І ще й до того ж підживили наратив в американському суспільстві. Мовляв, "Китай точно не налаштований з нами спілкуватися. Ми зробили жест доброї волі, але вони відмовилися",

– зазначив Артур Харитонов.

Китайський лідер дійсно відмовився приїхати на інавгурацію Трампа. Замість нього прибудуть високопоставлені китайські чиновники, включно з послом Китаю в США.

Яких заходів вживає Китай

Китай продовжує готуватися до жорсткої політики Трампа. Зокрема, переорієнтовує економіку на внутрішній ринок та єднання з іншими автократіями, щоб ресурсні економіки, включаючи Росії, слугували китайським інтересам.

Що таке китайський інтерес? Це не збагачення населення, не якісь економічні успіхи, не пропаганда, яку чуємо про Китай. А це – війна, війна й тільки війна. Китай хоче займатися війною, розширювати свої території, воювати разом з Росією, а не проти Росії, і це та ситуація, яку ми маємо,

– зауважив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

На сьогодні російська армія вже активно присутня в Південнокитайському та Східнокитайському морях. Філіппіни, Тайвань та Японія фіксують російські субмарини, носії "Кинджалів", та корвети, носії "Калібрів". Росіяни дедалі більше вдираються в різні простори азійських демократій. Це все ще раз доводить тісну співпрацю Китаю та Росії.