Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что Китай уже начал к этому готовиться, включая переориентацию экономики.

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Как будет действовать Трамп в отношении Китая

Вторая администрация Дональда Трампа не настроена на миролюбивое сосуществование с Китаем. Все приближенные к республиканцу аналитические центры, новоназначенные и будущие кадровые люди на должностях, которые будут решать внешнеполитические вопросы, выражают крайне жесткую антикитайскую позицию, – стратегический разрыв отношений.

Это то же самое, что и делала администрация Джо Байдена. Только в случае республиканца будет значительно жестче, агрессивнее и невыгоднее для китайской экономики. Поэтому приглашение Си Цзиньпина на инаугурацию Дональда Трампа стоит рассматривать, как способ поиздеваться. Особенно учитывая, что он может повторить прецедент Байдена, когда на его инаугурации присутствовали дипломатические представители Тайваня.

Си Цзиньпину снова показали его место. И еще и к тому же подпитали нарратив в американском обществе. Мол, "Китай точно не настроен с нами общаться. Мы сделали жест доброй воли, но они отказались",

– отметил Артур Харитонов.

Китайский лидер действительно отказался приехать на инаугурацию Трампа. Вместо него прибудут высокопоставленные китайские чиновники, включая посла Китая в США.

Какие меры принимает Китай

Китай продолжает готовиться к жесткой политике Трампа. В частности, переориентирует экономику на внутренний рынок и единение с другими автократиями, чтобы ресурсные экономики, включая России, служили китайским интересам.

Что такое китайский интерес Это не обогащение населения, не какие-то экономические успехи, не пропаганда, которую слышим о Китае. А это – война, война и только война. Китай хочет заниматься войной, расширять свои территории, воевать вместе с Россией, а не против России, и это та ситуация, которую мы имеем,

– отметил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

На сегодня российская армия уже активно присутствует в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Филиппины, Тайвань и Япония фиксируют российские субмарины, носители "Кинжалов", и корветы, носители "Калибров". Россияне все больше вторгаются в различные пространства азиатских демократий. Это все еще раз доказывает тесное сотрудничество Китая и России.