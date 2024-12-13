Церемонию посетит делегация высокопоставленных китайских чиновников, но сам китайский лидер отказался. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Как Си Цзиньпин уступил место делегации

Ожидается, что инаугурацию в январе посетят посол Китая в США и его жена, что является обычной практикой. Также к ним могут присоединиться другие чиновники из Пекина.

Организаторы инаугурации уже назначили персонал для обеспечения дипломатического протокола.

Приглашение Си, которое было передано вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох как Пекин, так и союзников США. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу и хорошо понимающие динамику соотношения сил в американо-китайских отношениях, были удивлены намерениями Трампа.

В то же время, как сообщает CNN, Си прислал поздравления Трампу через несколько дней после выборов, после чего они поговорили по телефону. По словам Трампа, такие разговоры стали регулярными.

Планка для поездок Председателя Си в США остается высокой, в основном зарезервированной для многосторонних саммитов и официальных государственных визитов, где он может рассчитывать на проведение значительного количества времени с другими мировыми лидерами,

– пишет CNN.

CBS News добавляет, что китайские лидеры не присутствовали на американской инаугурации, ссылаясь на записи, датированные 1874 годом.

Ранее 24 Канал сообщал о первом разговоре Трампа и Си после выборов. Отмечалось, что поведение и заявления Трампа дают понять – "между Пекином и лагерем Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне".