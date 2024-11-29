Противостояние между Китаем и Западом уже вышло за пределы торговых войн – угрозой национальной безопасности могут стать даже китайские электромобили. Такие машины, оснащены развитыми цифровыми технологиями, могут собирать чувствительные данные, например, о местонахождении пользователей, их разговоры, изображения с камер и подключения к другим устройствам, например смартфонам. Это создает возможности для слежки, пропаганды или даже саботажа, особенно если технологии контролируются правительством Китая.

Интересным является случай, когда австралийскому министру пришлось отказаться от собственного электромобиля. Теперь Австралия обсуждает необходимость следовать примеру США, которые уже ввели ограничения на китайские технологии в критических инфраструктурах, таких как 5G-сети. Опыт показал, что политика "тушения пожаров" – то есть реакция на риски, когда технологии уже становятся доминирующими, как в случае Huawei или TikTok, – недостаточно эффективна. Зато более эффективным является создание стратегического подхода, который будет запрещать использование опасных технологий в ключевых секторах еще до того, как они укоренятся.

24 Канал рассказывает, какую электромобили несут угрозу демократическим обществам и как с ней бороться.

Как министру в Австралии пришлось отказаться от электромобиля

В начале ноября министр внутренних дел Австралии Тони Берк был вынужден "принять меры предосторожности" в отношении собственного электромобиля китайского производства, пишет The Strategist. Его же министерство предупредило Берка о необходимости защиты государственной конфиденциальной информации.

По словам представителей МВД Австралии, среди рисков, которые вызывают такие авто:

сбор данных со смартфона владельца, если он был подключен к автомобилю;

прослушивание звонков, сбор изображений с внешних камер автомобиля и отслеживание геолокации.

В случае Тони Берка это означает, что если глава МВД ехал автомобилем к секретной правительственной локации, производитель авто сможет узнать ее расположение.

Соединенные Штаты уже заявили о намерении запретить использование китайских технологий в автомобилях на своей территории, ссылаясь на риски слежки и диверсий. Австралия также должна рассмотреть внедрение таких мер, отмечают в The Strategist. Встреча премьер-министра Австралии Энтони Албанизи с главой Китая Си Цзиньпином во время саммита G20 в Бразилии была удобным случаем для обсуждения этой проблемы, демонстрируя необходимость прямого дипломатического диалога на высоком уровне.

Однако Австралия нуждается не просто в точечных решениях, а во всесторонней стратегии для противодействия угрозам, исходящим от иностранных поставщиков высокого риска. Текущая практика – действовать только после того, как китайские компании, такие как BYD, получают доминирование на ключевых рынках, в частности в сфере электромобилей, – является недейственной. Это сравнивают с игрой "удар крота", где угрозы возникают быстрее, чем на них реагируют.

Предыдущий опыт Австралии, связанный с рисками от Huawei, TikTok и Hikvision, демонстрирует, что новые технологии продолжают представлять потенциальные опасности. В то же время урок, который следует вынести из запрета США на китайские технологии, заключается в осознании технологического прогресса как ключевого фактора стратегической конкуренции, что создает реальные вызовы безопасности. Эти вызовы требуют проактивных действий для их преодоления.

Китайские технологии: глобальная угроза или невидимый контроль

Разработки Китая в сфере аппаратного и программного обеспечения позволяют использовать передовые технологии, такие как смарт-автомобили, для слежки, пропаганды или даже диверсий. Однако проблема не ограничивается только автомобилями. Например, подключенные к интернету медицинские устройства могут служить инструментами для сбора данных о пациентах.

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Большинство стран не способны вмешиваться в технологии иностранного происхождения без масштабной скрытой деятельности. В то же время китайские компании контролируют ключевые технологии, которые могут быть напрямую использованы правительством Китая и его спецслужбами.

Только в этом году Китай объявил о разработке инноваций в таких областях:

связь 6G;

спутниковый интернет;

прямое подключение спутников к мобильным устройствам.

Этот прогресс базируется на уже имеющихся технологиях, которые вызывают беспокойство на Западе: 5G, интернет вещей, спутниковая связь и подключенные к сети транспортные средства.

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Агрессивный толчок КНР к технологическому лидерству подчеркивает опасность продолжения зависимости от технологий из страны, которая может нанести вред другим государствам. Китай активно использует стратегию "слияния военного и гражданского секторов", где все ресурсы общества направлены на поддержку военных амбиций режима.



Линия сборки китайских электромобилей BYD / Фото производителя

Политики, которые должен разработать демократический мир для защиты от обратной стороны китайских технологий, должны предусматривать создание перечня критической инфраструктуры и секторов, в которых поставщики из стран высокого риска, таких как Китай или Россия, будут запрещены. Это позволит избежать необходимости вводить запреты после того, как поставщики уже закрепятся на рынке, как это было с TikTok.

Аналогичный подход должен применяться и к автомобилям. Если китайские технологии слишком опасны для критической инфраструктуры, правительство должно объяснить, почему они допускаются в автомобилях, которые подключаются к той же инфраструктуре. Политика запрета китайских технологий в государственных устройствах логично требует аналогичных ограничений в отношении автомобилей с китайским оборудованием.

Какой масштаб шпионской сети Китая

Китай проводит разведывательную деятельность в масштабах, которые западные правительства называют беспрецедентными, пишет The Wall Street Journal – с привлечением госслужащих, частных компаний и обычных граждан. Это помогает Пекину подрывать позиции конкурентов и укреплять собственную экономику.

За последний месяц ряд серьезных инцидентов привлек внимание общественности. ФБР сообщило о взломе 260 000 устройств, подключенных к интернету, китайской государственной компанией, в том числе камер и маршрутизаторов в США, Британии, Франции и Румынии.



Также Конгресс США заявил, что китайские грузовые краны в американских портах оснащены технологиями, которые позволяют тайно контролировать их из Пекина.

В частности, один из бывших помощников губернатора Нью-Йорка был обвинен в работе на Китай как агент. Эти случаи подчеркивают агрессивность стратегии Пекина. Власти США расследуют последствия последних кибератак, которые скомпрометировали системы, используемые для запросов на перехват связи по судебным ордерам.

Западные разведки, не имея возможности полностью сдержать активность Китая, призывают компании и граждан к бдительности. Но борьба с влиянием Пекина осложняется его глубоким проникновением в мировую экономику. По словам Келдера Волтона, эксперта Гарвардской школы управления, слова которого приводит WSJ, правительства часто реагируют на события только после их фактического осуществления – это совпадает с примерами, приведенными The Strategist. Масштабы китайского шпионажа значительно превышают уровень, достигнутый Кремлем во время холодной войны.

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После прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин усилил акцент на национальной безопасности. Это стало двигателем к расширению информационных операций, в которых участвует до 600 000 человек, по оценкам европейских агентств.

Директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что программа китайского хакерства превосходит аналогичные программы всех других стран вместе взятых. Хакеры из Китая преобладают количеством киберспециалистов ФБР по меньшей мере в 50 раз.

Как реагирует Пекин и почему нет санкций

Китайские официальные лица отрицают обвинения в шпионаже, одновременно утверждая, что Китай является мишенью зарубежного хакерства. В то же время такая эскалация шпионской деятельности подчеркивает важность стратегического сотрудничества среди западных государств для защиты интересов и противодействия агрессивным киберкампаниям Пекина.

Китай остается уникальным вызовом для западных государств. В отличие от автократий, таких как Иран или Россия, торговля с Пекином десятилетиями поддерживала экономический рост Запада, который, в свою очередь, укрепляет долгосрочную безопасность региона. Это затрудняет введение санкций против Китая или его дипломатическую изоляцию.

Китай – это другая история,

– отметил глава британской контрразведки MI5 Кен МакКалум.

С замедлением экономического роста под руководством Си Цзиньпина китайский разведывательный аппарат, вероятно, станет еще более агрессивным в краже инноваций. Это нужно для стимулирования экономики и подавления критики как дома, так и за рубежом. "Все сводится к безопасности режима", – отметил Найджел Инкстер, бывший директор по операциям британской разведки MI6.

Китайская активность в шпионаже иногда кажется абсурдной, иногда – угрожающей. В сентябре прокуратура США сообщила о пяти выпускниках китайского происхождения Мичиганского университета, которых поймали ночью за фотосъемкой возле военного транспорта во время учений Национальной гвардии США с участием военных из Тайваня. Их версия: они наблюдали за звездами.

В целом студенты и исследователи часто используются как инструменты сбора информации. Например, китайские агенты пытаются вербовать западных специалистов через LinkedIn: только в Великобритании более 20 тысяч таких случаев было зафиксировано с 2022 года.

В начале года в Великобритании выяснилось, что хакеры, связанные с Китаем, взломали регистрационные данные избирателей, получив доступ к адресам 40 миллионов человек. Тем временем в США расследуется, проникли ли китайские хакеры в системы ведущих телекоммуникационных компаний, возможно, получив доступ к каналам правительственного перехвата данных.

Какая связь с войнами – в Украине и возможной войной с Тайванем

Наращивая свой военный потенциал, Китай также активнее поддерживает Россию в войне против Украины. Западные чиновники предполагают, что Си Цзиньпин приказал своим военным подготовиться к возможному вторжению в Тайвань до 2027 года, что может спровоцировать прямой конфликт с США.

В 2021 году Китай внедрил вредоносное программное обеспечение на энергосетях Индии во время пограничного конфликта и на телекоммуникационных системах Гуама – стратегически важного острова с американскими базами.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что дважды посещал Китай в прошлом году, чтобы предотвратить "недоразумения и случайные конфликты". Однако западные разведки опасаются, что китайские шпионы могут предоставлять информацию, которая соответствует взглядам руководства, а не объективной реальности – как это произошло в России, когда разведка убедила Владимира Путина, что Украина капитулирует после вторжения.

Такую же ошибку может допустить Си, если решит бить по критической инфраструктуре другого государства.

Эти угрозы побуждают Запад разрабатывать более эффективную стратегию противодействия китайскому шпионажу, не нарушая глобальные экономические связи. Ведь Китай – это не Россия, и его невозможно частично изъять из глобальных цепочек, как это Запад пытается делать с агрессором уже почти три года.

Китайская разведка же является многогранной угрозой, которая требует от западных стран скоординированного ответа. Университеты, бизнес и правительственные учреждения должны усилить контроль над сотрудничеством с китайскими организациями, чтобы избежать утечки интеллектуальной собственности и технологий.