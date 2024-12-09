Дональд Трамп рассказал, что общался с Си еще на прошлой неделе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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О чем Трамп разговаривал с Си

Последний раз политики лично встречались в июне 2019 года на саммите "Группы двадцати" в Японии. Недавно Трамп заявил, что провел разговор с Си Цзиньпином, но не уточнил о чем именно разговаривал с китайским лидером.

У меня было соглашение с президентом Си, с которым я очень хорошо ладил,

– сообщил Трамп, имея в виду предварительные переговоры по ограничению поступления фентанила в Соединенные Штаты.

По данным Bloomberg, поведение и заявления Трампа дают понять, что "между Пекином и лагерем Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне".

Стоит отметить, что разговор новоизбранного президента США с Си состоялся после общения Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, которые являются ведущими торговыми партнерами Вашингтона.

Ранее Трамп угрожал ввести пошлины в ответ на нелегальную иммиграцию и торговлю наркотиками, в частности фентанилом.