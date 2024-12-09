Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Трамп доволен тем, что Россия проигрывает в Сирии. Он буквально намекает, что диктатору лучше остановиться.

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Нужно давить на Путина

Как отметил Фесенко, Путин активизировал боевые действия в Украине, чтобы усилить собственную позицию. Но столкнулся с тем, что она ослабла.

Думаю, что Трамп будет выжидать удачного момента, чтобы не Путин диктовал условия будущих переговоров, а Соединенные Штаты. Сейчас Трамп аккуратно показывает Путину, что "ты проигрываешь, ты теряешь. Поэтому лучше прекращать войну и договариваться со мной",

– сказал Фесенко.

Ситуация в Сирии показывает, что Россия не может вести войну на два фронта. И если усилить давление, то у нее могут начаться проблемы уже на войне в Украине. Поэтому важно усилить военную поддержку для Украины. Тогда у России будет еще больше проблем.

Напомним, после встречи Макрона, Зеленского и Трампа последний призвал Украину и Россию немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Президент Зеленский отметил, что войну не прекратить через обычную бумажку с подписями. Нужны действенные гарантии мира.