Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение новоизбранного президента США в соцсети Truth Social. Сейчас сирийская оппозиция уже подступает к столице страны – Дамаска.

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Что сказал Трамп о последних событиях в Сирии

Дональд Трамп отметил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в рамках высоко скоординированного наступления, и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать значительный шаг к устранению Асада.

Россия, которая так завязана в войне в Украине и потеряла там более 600 000 солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами,

– подчеркнул новоизбранный президент США.

По словам Трампа, Россия вмешалась в Сирию после начала гражданской войны в стране, но сейчас российских солдат, как и бойцов самого Асада, вытесняют. Американский политик отметил, что это, возможно, "лучшее, что может с ними произойти".



Дональд Трамп прокомментировал наступление оппозиции в Сирии / Фото из соцсетей

"Россия никогда не получала большой выгоды от Сирии, кроме как выставить Обаму в очень глупом свете. В любом случае Сирия – это беспорядок, но не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь к этому никакого отношения", – написал он.

В конце концов Дональд Трамп резюмировал, что США не должны иметь ничего общего с действиями, которые сейчас происходят в Сирии, ведь это не их война. Политик также призвал не вмешиваться в конфликт и сказал, что "пусть все идет своим чередом".

К слову, сейчас сирийская оппозиция сейчас сирийская оппозиция борется за город Хомс, который считается "последней крепостью" перед Дамаском. В то же время к сирийской столице повстанцы также подступают с юга, со стороны израильско-иорданской границы.