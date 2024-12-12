Впрочем, пока точно неизвестно, принял ли его лидер Китая, в посольстве по этому поводу пока молчат. Соответствующую информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщило CBS News, передает 24 Канал.

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Что известно о приглашении Си Цзиньпина

Как сообщает издание Трамп обратился к Си Цзиньпину с приглашением вскоре после выборов в США, в начале ноября, однако деталей относительно того, принял ли его китайский лидер, пока не обнародовали. Представитель посольства Китая в Вашингтоне не высказался по этому поводу.

В свою очередь пресс-секретарь новоизбранного американского президента Каролина Левитт заявила, что мировые чиновники уже "выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с Трампом", поскольку знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир "с помощью американской силы" во всем мире.

В случае одобрительного ответа со стороны Китая на приглашение, это может стать первым случаем в истории Соединенных Штатов, когда лидер иностранного государства будет присутствовать на церемонии такого типа. У Трампа также допускают возможность приглашения и других лидеров.

На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти,

– говорится в статье CBS News.

Заметим, на фоне напряженных отношений Вашингтона и Пекина окружение республиканца недовольно действиями правительства китайского лидера, среди них – сенатор Марко Рубио, который займет должность Госсекретаря, и Майк Волтц, что станет советником по вопросам национальной безопасности.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что впервые после выборов провел разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, деталей новоизбранный президент не привел. Это стало первым свидетельством прямого контакта между политиками после победы Трампа на выборах в ноябре.