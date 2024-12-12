Втім, поки достеменно невідомо, чи прийняв його лідер Китаю, у посольстві з цього приводу наразі мовчать. Відповідну інформацію, посилаючись на власні джерела, повідомило CBS News, передає 24 Канал.

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Що відомо про запрошення Сі Цзіньпіна

Як повідомляє видання Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із запрошенням незадовго після виборів у США, на початку листопада, проте деталей щодо того, чи прийняв його китайський лідер, наразі не оприлюднили. Речник посольства Китаю у Вашингтоні не висловився з цього приводу.

Своєю чергою речниця новообраного американського президента Кароліна Левітт заявила, що світові високопосадовці вже "шикуються в чергу, щоб зустрітися Трампом", оскільки знають, що він скоро повернеться до влади й відновить мир "за допомогою американської сили" в усьому світі.

У разі схвальної відповіді з боку Китаю на запрошення, це може стати першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли лідер іноземної держави буде присутній на церемонії такого типу. У Трампа також допускають можливість запрошення й інших лідерів.

На інавгурації зазвичай запрошують послів та інших дипломатів, але записи Державного департаменту, датовані 1874 роком, свідчать, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади,

– йдеться у статті CBS News.

Зауважимо, на тлі напружених відносин Вашингтона та Пекіна оточення республіканця невдоволене діями уряду китайського лідера, серед них – сенатор Марко Рубіо, який обійме посаду Держсекретаря, та Майк Волтц, що стане радником із питань національної безпеки.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що вперше після виборів провів розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, деталей новообраний президент не навів. Це стало першим свідченням прямого контакту між політиками після перемоги Трампа на виборах у листопаді.