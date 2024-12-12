Медведєв натомість заявив, що привіз "особисте послання" від Путіна китайському лідеру. Заяву Медведєва цитують російські пропагандистські джерела, передає 24 Канал.

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Що Сі сказав про війну Росії проти України

Президент КНР згадав про війну в Україну та заявив, що потрібно дотримуватися трьох принципів щодо неї.

Щодо "українського питання" Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь,

– сказав Сі Цзіньпін.

Він також вказав Медведєву, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку ситуації". Водночас російський політик сказав, що передає Сі Цзіньпіну "привіт і найкращі побажання" від Владіміра Путіна та особисте послання від диктатора.

Раніше голова МЗС КНР Ван Ї заявив, що сторони російсько-української війни повинні припинити бойові зіткнення, щоб запобігти розширенню театру воєнних дій. Він також додав, що не варто надавати військову допомогу та назвав неприпустимими застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів.