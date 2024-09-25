Ван Ї нагадав пропозиції Китаю під час засідання Ради Безпеки ООН та підкреслив, що позиція його країни щодо війни залишається послідовною, повідомляє Укрінформ.

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Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

По-перше, голова МЗС КНР заявив, що сторони повинні припинити бойові зіткнення, щоби запобігти розширенню театру воєнних дій. Він також сказав, що не варто надавати військову допомогу й при цьому не уточнив, кому саме. Найімовірніше, він мав на увазі Україну.

Чим більше зброї спрямовують в зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню,

– заявив Ван Ї.

Разом з тим він звернув увагу не недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об'єктів, таких як АЕС.

По-друге, Китай наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, як "єдиного життєздатного способу" врегулювати "українську кризу".

Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів,

– заявив він.

Третя пропозиція Китаю – відмова від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Вочевидь, він запропонував зняти обмеження з Росії й тих, хто її підтримує.

При цьому представник Китаю сказав, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають поважатися, а цілі й принципи Статуту ООН повинні виконуватися.