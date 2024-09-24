24 Канал передає виступ Джозефа Байдена на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Що Байден сказав про Україну з трибуни ООН

Коли Росія вдерлася в Україну, ми могли не реагувати, а просто висловити протест і занепокоєння. Але ми з Гарріс почали активно діяти, мобілізували допомогу. 50 країн об'єдналися. І, що найважливіше, український народ повстав про загарбників. Путінська війна провалилася, вони не досягли мети знищити Україну, держава незалежна,

– сказав Байден.

Виступ Байдена в ООН сьогодні

Байден почав виступ зі згадки про свою молодість, війну у В'єтнамі та холодну війну.

Навіть у жахах війни є шлях уперед. Все може покращитися, я бачив це у своїй кар'єрі,

– сказав лідер США.

Він пригадав, як притягнули до відповідальності Мілошевича та Бен Ладена, а також зауважив, що зґвалтування не має стати інструментом війни.

Байден назвав виклики для світу – це війни, голод, тероризм, вимушена міграція, кліматична криза, загроза для демократії, ризики розвитку штучного інтелекту. І це ще не повний перелік.

Ізоляція від світу не працює – так лідер США натякнув на Іран та Росію. Він переконаний: рішення Америки визначать майбутнє на десятиліття вперед.