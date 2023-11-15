Такой мыслью с 24 Каналом поделился израильский журналист Цви Зильбер. В канун американо-китайской встречи он предположил, что одна из центральных ролей в ней будет играть вопрос Украины.

Смотрите также Есть позитив для Украины: как кризис в США влияет на политиков в Европе

Какой будет встреча Си и Байдена

Предположительно одной из главных тем встречи будет российско-украинская война. После того, как Запад начал вводить санкции, направленные на уничтожение российской экономики, Китай стал для Кремля той опорой, благодаря которой режим Путина продолжает держаться.

Учитывая это, на встрече Байдена и Си действительно может прозвучать просьба США по поводу уменьшения помощи России. Важно, что Китай хочет договариваться с Вашингтоном о сбалансированности интересов, потому что Пекину также неприятно продолжительное затягивание войны,

– предположил Зильбер.

Вероятно, если США найдут, что предложить Китаю без потери своих интересов, Си Цзиньпин вполне сможет пойти на уменьшение контактов с Кремлем. Однако это следует рассматривать только как наиболее оптимистический сценарий.

"Я надеюсь, что Байден и Си смогут договориться друг с другом, иначе этой встречи просто бы не произошло. Скорее всего, предыдущие переговорщики уже "закрыли" большинство ее повестки, а на самой встрече лидеры стран смогут почувствовать, насколько можно доверять одно одному", – отметил израильский журналист.

Цви Зильбер о встрече Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Важнейшие события мировой политики: последние новости