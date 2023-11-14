Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его мнению, напряженная ситуация в Соединенных Штатах может вынудить ЕС занять более проактивную позицию в помощи Украине.
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Украина активно продвигает свои интересы в США
В преддверии визита Си Цзиньпина в Сан-Франциско украинские чиновники также посетили США для отстаивания интересов Киева.
"Бесотносительно чьего-либо личного отношения к представителям украинской делегации (Андрию Ермаку и Юлии Свириденко – 24 Канал), ее пребывание в США крайне важно, ведь в ближайшие дни от тамошних событий будет зависеть судьба нашей страны", – подчеркнул Клочок.
Показательны здесь слова Джейка Салливана по уменьшению возможностей Вашингтона в помощи Украине и его влиянии на ход войны. Это обусловлено тем, что Украина стала заложницей предвыборной гонки между демократической и республиканскими партиями. Соответственно Украине следует следить за ходом событий в этой борьбе.
Валерий Клочок о влиянии ситуации в Соединенных Штатах на Украину
Как кризис в США влияет на геополитическую ситуацию
Важно понимать, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не могут объявить о выделении средств на военную помощь как Украине, так и Израилю. Что касается последнего решения, то даже было принято в Палате представителей, правда, без консенсуса с демократической партией.
Обе партии понимают, что внутренний кризис негативно влияет на репутацию США, однако будут до последнего отстаивать свои взгляды на государственные расходы в преддверии выборов. Поэтому баталии в Конгрессе по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю, вероятно, будут проходить до конца года.
"Политический кризис в США заставляет европейских политиков менять свою позицию, примером чего является выделение Германией 8 млрд евро на нужды сил обороны. И в этом есть позитив для Украины, ведь течение многих лет европейские чиновники в решении вопросов безопасности полагались на Соединенные Штаты, но (после полномасштабного вторжения России – 24 Канал) им пришлось менять свою политику", – отметил политический обозреватель.
Кризис в Палате представителей США: хронология событий
- Кризис в подконтрольном республиканцам органе вспыхнул в начале октября, когда был принят первый временный бюджет. Против этого решения выступали протрамистские республиканцы, стремившиеся вогнать правительство Байдена в кризис.
- Поэтому по инициативе сторонников экспрезидента с должности спикера Палаты представителей устранили Кевина Маккарти – политика, не сумевшая найти баланс между требованиями радикальных и умеренных конгрессменов. Большинство голосов за него дала демократическая партия.
- После этого до конца октября продолжалась эпопея с избранием нового спикера, в которой наконец победил приверженец Трампа Майк Джонсон. Его кандидатура была поддержана республиканским большинством, несмотря на то, что его взгляды не являются умеренными.
- С первых дней избрания он бросил вызов Джозефу Байдену, поставив на голосование законопроект, не содержащий помощь Украине. При этом обосновать какую-либо разницу между помощью Израилю и Киеву он даже не пытался.
- 14 ноября спивает действие временного бюджета США, принятого в начале октября. Протампистские республиканцы снова выступают против повторного временного бюджета, однако он, вероятнее всего, будет проголосован. Но кризис в американском политикуме на этом не завершится.