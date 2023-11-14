Об этом Йенс Столтенберг заявил накануне заседания Совета министров обороны ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе. Также он отметил, что Путин не хочет договариваться о прекращении огня, поэтому военная помощь Киеву – единственный способ убедить российского диктатора в его поражении.

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Поддержка Украины в интересах НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что на фоне событий на поле боя в Украине очень важно усилить поддержку, чтобы сделать невозможным победу Путина.

Напряженные бои продолжаются. Ситуация на поле боя тяжелая, и еще более важно, чтобы мы поддерживали и увеличивали нашу поддержку Украины,

– сказал Столтенберг.

Отвечая на вопросы журналистов о мирных переговорах с Россией, глава НАТО говорит, что Украина должна решать, какие условия "приемлемы для переговоров". Со своей стороны, Альянс будет и дальше поставлять оружие для отпора российской агрессии.

"Никто не может сказать, как и когда закончится эта война. Мы можем сказать, что вероятность приемлемого результата переговоров растет, чем больше военной поддержки мы оказываем Украине", – подчеркнул он.

Один миллион амуниции для Украины

На фоне слухов о неспособности доставить миллион боеприпасов Украине, Йенс Столтенберг заявил, что страны ЕС вместе с Великобританией и США увеличивают свое производство.

Я только что посетил Германию на выходных, и меня ободряют сообщения, что они производят больше, но также инвестируют в увеличение производственных мощностей,

– подчеркнул глава Альянса.

По его словам, удвоение военной помощи со стороны Германии означает активизацию союзников. Со своей стороны, НАТО организовала совместные закупки боеприпасов для государств-членов.

В США сказали, что нехватка финансирования повлияла на войну в Украине

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время своего брифинга сказал, что нехватка финансирования со стороны Штатов уже имела влияние на способность Украины защититься от атак России. По его словам, в настоящее время страна испытывает трудности со снабжением нашей армии.

"С каждой неделей нам все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым, чтобы предоставить Украине инструменты и возможности, необходимые ей для защиты своей территории и продолжения продвижения вперед", – отметил Салливан.

В то же время, советник подчеркнул, что Соединенные Штаты все еще способны оказывать военную помощь, о которой просит Украина. Однако полное финансирование будет способствовать эффективности этой поддержки.

Это уже влияет на нашу способность предоставить Украине все необходимое, и со временем это влияние будет только усиливаться.

– подчеркнул представитель Белого дома.

Наконец, Салливан призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине. Это нужно для того, чтобы предотвратить серьезные последствия для обороны нашего государства.