Журналисты связывают заявление Столтенберга со статьей Валерия Залужного в журнале The Economist. В ней главнокомандующий Вооруженными силами Украины высказал свое мнение относительно ситуации на поле боя. По словам Залужного, Украина нуждается в технологическом решении, иначе увязнет в позиционной войне.

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Что в НАТО думают о войне в Украине

Столтенберг выразился так: было ясно, что война не будет легкой. Россияне успели выстроить прочные укрепления и заменить линии обороны. И все же украинские защитники отвоевывают наши территории.

Мы должны быть готовы к долгому пути. По своей природе войны непредсказуемы. Однако мы знаем: происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя,

– говорит Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО одобряет военную поддержку Украины и считает, что именно она станет гарантией суверенитета Украины. То, что Запад оказывает нашему государству такую поддержку, должно убедить Путина, что он не одержит победу на поле боя.

Надавит ли Столтенберг на немцев

Медийщики обращают внимание на то, что Столтенберг встретился с Олафом Шольцем и должен был говорить с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Но он не высказал четкую позицию относительно того, должно ли немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus. Генсек НАТО сказал, что вопрос поставок – это "национальное решение", и приветствовал передачу Украине крылатых ракет из Великобритании и Франции.

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Как видят ситуацию в Украине

Михаил Подоляк считает, что если Россия не потерпит поражение, война перейдет в замороженный конфликт. Так что нужно скорректировать стратегию и тактику, чтобы нивелировать те преимущества, которые все еще имеет государство-агрессор.