Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что страны блока смогут его решить.
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"Заявление господина Столтенберга было бы более корректным, если бы он сказал, что есть вопросы с определенными номенклатурами оружия. Если же он трактует, что НАТО – "голое и боссое", то это действительно странное заявление. Я в это не верю и точно знаю, что это не так", – подчеркнул Данилов.
С мая 2022 года страны с мощными аналитическими центрами проанализировали ситуацию после того, как Украина начала сопротивляться. Там спрогнозировали, сколько это продлится.
Сейчас в определенных странах достаточно быстро строятся возможности производства различных средств поражения в достаточном количестве.
Какие результаты Форума оборонных индустрий
В конце сентября в Киеве прошел Международный Форум оборонных индустрий. Есть уже первые результаты этого мероприятия. Так у Украины есть контакты не только с государственным сектором, но и с частным.
Секретарь СНБО рассказал, что есть информация о том, как мощно украинский частный сектор начинает участвовать в этом. Поэтому в ближайшее время ожидают достаточно неплохих результатов в этом направлении.
Но сейчас сложилась довольно непростая ситуация, ведь весь мир будет вооружаться. Не хочу быть пророком, но могу предположить, что это не последняя война, которая, к сожалению, произойдет на нашей планете,
– добавил Алексей Данилов.
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Форум оборонных индустрий: главное
- В Киеве в конце сентября прошел первый Международный форум оборонных индустрий. В нем приняли участие более 30 стран, а также 252 оборонные компании со всего мира. В частности, украинские производители. Главная цель – построить необходимый арсенал для безопасности.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что результаты форума значительно усилят украинскую оборонную индустрию. Украина создала Альянс оборонных индустрий – новый формат с оборонными компаниями.
- На форуме украинские производители подписали два десятка документов с компаниями-партнерами. Каждый из этих документов становится усилением сотрудничества или новым производством.