Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що країни блоку зможуть його розв'язати.

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"Заява пана Столтенберга була б більш коректною, якби він сказав, що є питання з певними номенклатурами зброї. Якщо ж він трактує, що НАТО – "голе та босе", то це дійсно дивна заява. Я в це не вірю і точно знаю, що це не так", – наголосив Данілов.

З травня 2022 року країни з потужними аналітичними центрами проаналізували ситуацію після того, як Україна почала чинити опір. Там спрогнозували, скільки це триватиме.

Нині у певних країнах доволі швидко будуються спроможності з виробництва різних засобів ураження в достатній кількості.

Які результати Форуму оборонних індустрій

Наприкінці вересня у Києві відбувся Міжнародний Форум оборонних індустрій. Є вже перші результати цього заходу. Так в України є контакти не лише з державним сектором, але й з приватним.

Секретар РНБО розповів, що є інформація про те, як потужно український приватний сектор починає у цьому брати участь. Тому найближчим часом очікують доволі непоганих результатів у цьому напрямку.

Але водночас зараз склалась доволі непроста ситуація, адже увесь світ буде озброюватись. Не хочу бути пророком, але можу припустити, що це не остання війна, яка, на жаль, відбудеться на нашій планеті,

– додав Олексій Данілов.

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