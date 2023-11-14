Такою думкою із 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. На його думку, напружена ситуація в Сполучених Штатах може змусити ЄС зайняти більш проактивну позицію в допомозі Україні.

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Україна активно просуває свої інтереси в США

Напередодні візиту Сі Цзіньпіна до Сан-Франциско українські посадовці також навідалися до США задля відстоювання інтересів Києва.

“Безвідносно до чийогось особистого ставлення до представників української делегації (Андрія Єрмака та Юлії Свириденко – 24 Канал), її перебування в США є вкрай важливим, адже найближчими днями від тамтешніх подій залежатиме доля нашої країни”, – наголосив Клочок.

Показовими тут є слова Джейка Саллівана щодо зменшення можливостей Вашингтону в допомозі Україні та його впливу на перебіг війни. Це зумовлено тим, що Україна стала заручницею передвиборчих перегонів між демократичною та республіканськими партіями. Відповідно, Україні варто стежити за перебігом подій в цій боротьбі.

Валерій Клочок про вплив ситуації в Сполучених Штатах на Україну

Як криза в США впливає на геополітичну ситуацію

Важливо розуміти, що станом на зараз Сполучені Штати не можуть оголосити про виділення коштів на військову допомогу як Україні, так і Ізраїлю. Щодо останнього рішення навіть було прийнято в Палаті представників, щоправда, без консенсусу із демократичною партією.

Пояснення: В свій законопроєкт про допомогу Ізраїлю республіканська партія включила також скорочення видатків на податкову службу, що займається перевірками. Таке рішення повністю суперечить ідеалам демократів і потенційно грають на руку недоброчесним бізнесменам. Тому адміністрація Байдена нізащо не підтримає цей закон в такому вигляді.

Обидві партії розуміють, що внутрішня криза негативно впливає на репутацію США, однак будуть до останнього відстоювати свої погляди на державні витрати напередодні виборів. Тому баталії в Конгресі з приводу виділення військової допомоги Україні та Ізраїлю, імовірно, точитимуться до кінця року.

"Політична криза в США змушує європейських політиків змінювати свою позицію, прикладом чого є виділення Німеччиною 8 млрд євро на потреби Сил оборони. І це є позитивом для України, адже протягом багатьох років європейські чиновники у вирішенні безпекових питань покладалися на Сполучені Штати, але (після повномасштабного вторгнення Росії – 24 Канал) Європа змушена змінювати свою політику", – зазначив політичний оглядач.

Криза в Палаті представників США: хронологія подій