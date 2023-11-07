Демократи звернули увагу на важливість надання допомоги Україні та Ізраїлю разом з гуманітарною допомогою, фінансуванням безпеки кордонів та коштів на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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Демократи дорікнули республіканцям
Представники більшості у верхній палаті Конгресу зазначили, що саме такий пакет допомоги на суму у 106 мільярдів доларів спрямував до Конгресу Джозеф Байден. Однак новообраний спікер Палати представників заявив, що розглядатиме фінансування України та Ізраїля окремо.
Водночас демократи дорікнули представникам Республіканської партії, що вони загралися у політику на тлі подій в Ізраїлі. Республіканці прив’язують підтримку Ізраїля до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.
Наші союзники в Україні не можуть собі дозволити затримку, як і наші союзники в Ізраїлі,
– зауважила глава бюджетного комітету Петті Мюррей.
Ізраїль, який веде жорстке протистояння з терористами ХАМАС, відповідно до законопроєкту, проголосованого Палатою представників Конгресу США, мав отримати 14,3 мільярда доларів.
Що відомо про надання допомоги Україні
- Джозеф Байден направив до Конгресу заявку на виділення Україні та Ізраїлю 106 мільярдів доларів. Україна мала отримати фінансування у розмірі 61,4 мільярда доларів, а Ізраїль – 14,3 мільярда доларів.
- Однак новий спікер Палати Представників Майк Джонсон запропонував проголосувати за надання допомоги Україна та Ізраїлю окремо. 2 листопада Палата представників проголосувала за виділення допомоги тільки Ізраїлю. Проте Байден заявив, що накладе вето на цей законопроєкт.
- Водночас підтримка Україні від США продовжує поступати.Так, 3 листопада, Вашингтон оголосив про нову допомогу Києву на суму 425 мільйоні доларів.
- До пакета увійшли: боєприпаси для систем ППО NASAMS, ракети ППО AIM-9M, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, ракети TOW, системи Javelin, понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї тощо.