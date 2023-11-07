Демократи звернули увагу на важливість надання допомоги Україні та Ізраїлю разом з гуманітарною допомогою, фінансуванням безпеки кордонів та коштів на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Демократи дорікнули республіканцям

Представники більшості у верхній палаті Конгресу зазначили, що саме такий пакет допомоги на суму у 106 мільярдів доларів спрямував до Конгресу Джозеф Байден. Однак новообраний спікер Палати представників заявив, що розглядатиме фінансування України та Ізраїля окремо.

Водночас демократи дорікнули представникам Республіканської партії, що вони загралися у політику на тлі подій в Ізраїлі. Республіканці прив’язують підтримку Ізраїля до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

Наші союзники в Україні не можуть собі дозволити затримку, як і наші союзники в Ізраїлі,

– зауважила глава бюджетного комітету Петті Мюррей.

Ізраїль, який веде жорстке протистояння з терористами ХАМАС, відповідно до законопроєкту, проголосованого Палатою представників Конгресу США, мав отримати 14,3 мільярда доларів.

Що відомо про надання допомоги Україні