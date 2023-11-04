США ставлять жорсткі питання Ізраїлю, але не закликають до припинення вогню на цьому етапі. ЦАХАЛ продовжуватиме наземну операцію в Газі.

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Нова тактика Ізраїлю

Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Байдена повідомив журналістам, що Ізраїль значно вдосконалив початковий план після переговорів із США. Він також наголосив, що США ставлять складні запитання та вимагають ясності цілей у зв'язку з збільшенням жертв серед населення.

Адміністрація Джо Байдена очікує зменшення кількості повітряних нальотів на Газу "порівняно з тим, що ми вже бачили". ЦАХАЛ робить акцент на наземній операції, знищуючи підземні тунелі ХАМАС.

При цьому Сполучені Штати не вважають правильним закликати до припинення вогню. Країна переконана, що це станеться тоді, коли ізраїльтяни почуватимуться в безпеці та матимуть гарантії, що щось подібне не повториться.

Однак США закликають Ізраїль до "гуманітарних пауз", а також до дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Адміністрація є досить прямолінійною у дискусіях.

Як проходить операція ЦАХАЛ