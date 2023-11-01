Зачистка бойовиків у тунелях – це дуже складна операція, яка потребує ретельної підготовки. Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, назвавши, які фактори ускладнюють роботу ізраїльської армії.

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Як відбуваються бої у тунелях

Зараз триває зачистка тунелів від бойовиків ХАМАС під Сектором Гази.

Займається цим спецназ. Бої в тунелях – це надзвичайно складна операція, бо це велике підземне місто, його прослуховують і простежують. Частково воно розміщене під лікарнею, частково – в інших місцях. Там достатній запас палива, аби забезпечити функціонування всіх цих систем,

– зазначив Еміль Шлеймович.

Через розташування тунелів є загроза для життя полонених, багатьох із яких тримають саме під землею. Зокрема, 30 жовтня з боями звільнили одну полонену-військовослужбовицю.

"Коли розвідка знає, що існує тунель чи певний відрізок, який використовують виключно для терористичних атак, його можна повалити. Бойовиків можна поховати всередині, можна завдати ударів так, щоб бойовики самі вийшли назовні і знищити їх тоді", – зауважив редактор.

Однак в більшості випадків вдатися до таких дій майже неможливо. Адже зробити це можна, якщо поруч немає цивільної інфраструктури чи звідти звільнена більшість цивільних. Тому й продовжуються бої в тунелях. Бере у них участь не лише спецназ, а й інженерні служби.

Еміль Шлеймович про бої у тунелях Гази: дивитись відео

ХАМАС добре озброєний

Ізраїль учора, 31 жовтня, ввів на територію Гази великі танкові з'єднання. Протягом дня були жорстокі бої в північній частині Гази. До того армія зайняла ключові перехрестя у місті.

"Насамперед йшло знищення протитанкових формувань. Вони добре озброєнні в ХАМАС. Я знаю, що в Хезболли стоять на озброєнні є російські ПТРК "Корнет". Це ті ж звичні кумулятивні снаряди", – зауважив Шлеймович.

Кумулятивний снаряд

Це артилерійський снаряд при вибуху якого, за допомогою спеціальної виїмки в матеріалі облицювання, у вибуховій речовині формується тонкий кумулятивний струмінь. При зустрічі з перешкодою струмінь створює великий тиск, що пробиває й пробиває броню.

Тобто ці снаряди, на відміну від бронебійних, пробивають броню не внаслідок дії кінетичної енергії, а шляхом ефективного використання енергії вибухової речовини кумулятивного заряду.

Кумулятивний снаряд призначений для стрільби по броньованих цілях (танках, БМП, БТР тощо), а також по залізобетонних фортифікаційних спорудах.

Ізраїльські танки захищені двома видами захисту. Одним із них є активний захист – пластина, яка заповнена вибухівкою. При вибуху струмінь розплавленого металу в кумулятивному снаряді вдається розсіяти, відвернути.

Для протидії цьому створили подвійні снаряди: перша боєголовка забирає на себе вибух пластини, а друга є кумулятивним снарядом. Однак навіть це відбиває ізраїльська система активного захисту "Вітрівка".

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