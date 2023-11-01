Зачистка боевиков в туннелях – это очень сложная операция, требующей тщательной подготовки. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, назвав, какие факторы усложняют работу израильской армии.

Узнайте больше Израиль атаковал лагерь беженцев в Секторе Газа, новые угрозы Ирану: война на Ближнем Востоке

Как проходят бои в туннелях

Сейчас идет зачистка тоннелей от боевиков ХАМАС под Сектором Газы.

Занимается этим спецназ. Бои в туннелях – это сложнейшая операция, потому что это большой подземный город, его прослушивают и прослеживают. Частично оно расположено под больницей, частично – в других местах. Там достаточно запас топлива, чтобы обеспечить функционирование всех этих систем,

– отметил Эмиль Шлеймович.

Из-за расположения тоннелей есть угроза жизни пленных, многих из которых держат именно под землей. В частности, 30 октября с боями уволили одну пленную военнослужащую.

"Когда разведка знает, что существует туннель или определенный отрезок, который используют исключительно для террористических атак, его можно свергнуть. Боевиков можно похоронить внутри, можно нанести удары так, чтобы боевики сами вышли наружу и уничтожить их тогда", – отметил редактор.

Однако в большинстве случаев прибегнуть к таким действиям почти невозможно. Ведь сделать это можно, если рядом нет гражданской инфраструктуры или оттуда уволено большинство гражданских. Потому и продолжаются бои в тоннелях. Участвует в них не только спецназ, но и инженерные службы.

Эмиль Шлеймович о боях в туннелях Газы: смотреть видео

ХАМАС хорошо вооружен

Израиль вчера, 31 октября, ввел на территорию Газы крупные танковые соединения. В течение дня были жестокие сражения в северной части Газы. К тому же армия заняла ключевые перекрестки в городе.

"Прежде всего, шло уничтожение противотанковых формирований. Они хорошо вооружены в ХАМАС. Я знаю, что у Хезболлы стоят на вооружении есть российские ПТРК "Корнет". Это те же привычные кумулятивные снаряды", – отметил Шлеймович.

Кумулятивный снаряд

Это артиллерийский снаряд при взрыве которого, с помощью специальной выемки в материале облицовки, во взрывчатом веществе формируется тонкая кумулятивная струя. При встрече с препятствием струя создает большое давление, пробивающее и пробивающее броню.

То есть, эти снаряды, в отличие от бронебойных, пробивают броню не вследствие действия кинетической энергии, а путем эффективного использования энергии взрывчатого вещества кумулятивного заряда.

Кумулятивный снаряд предназначен для стрельбы по бронированным целям (танкам, БМП, БТР и т.п.), а также железобетонным фортификационным сооружениям.

Израильские танки защищены двумя видами защиты. Одним из них является активная защита – пластина, заполненная взрывчаткой. При взрыве струю расплавленного металла в кумулятивном снаряде удается рассеять, отвернуть.

Для противодействия этому создали двойные снаряды: первая боеголовка забирает взрыв пластины, а вторая является кумулятивным снарядом. Однако даже это отражает израильская система активной защиты "Ветровка".

Последние новости с войны между ХАМАС и Израилем