Пропускной пункт Рафах в Египте "вероятно откроют" 1 ноября. Этот маршрут является единственным путем из Газы, контролируемого Израилем.

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Помогут уехать иностранцам

Западные страны ранее призвали Египет открыть границу с Сектором Газы, чтобы разрешить иностранцам покинуть зону боевых действий. Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, сказал, что 1 ноября разрешат уехать "первой группе иностранных граждан".

Команды Великобритании готовы помочь британским гражданам, как только они смогут уехать. Жизненно важно, чтобы спасательная гуманитарная помощь поступила в Сектор Газа как можно скорее.

– сказал он.

В ночь на 1 ноября палестинская пограничная служба также сообщила, что 81 жителю Газы будет разрешено въехать в Египет через пункт пропуска для прохождения лечения в больнице.



На границе с Египтом уже начали формироваться очереди / Sky News

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