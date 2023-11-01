Пропускной пункт Рафах в Египте "вероятно откроют" 1 ноября. Этот маршрут является единственным путем из Газы, контролируемого Израилем.
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Помогут уехать иностранцам
Западные страны ранее призвали Египет открыть границу с Сектором Газы, чтобы разрешить иностранцам покинуть зону боевых действий. Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании, сказал, что 1 ноября разрешат уехать "первой группе иностранных граждан".
Команды Великобритании готовы помочь британским гражданам, как только они смогут уехать. Жизненно важно, чтобы спасательная гуманитарная помощь поступила в Сектор Газа как можно скорее.
– сказал он.
В ночь на 1 ноября палестинская пограничная служба также сообщила, что 81 жителю Газы будет разрешено въехать в Египет через пункт пропуска для прохождения лечения в больнице.
На границе с Египтом уже начали формироваться очереди / Sky News
Война Израиля из ХАМАС: последние новости
- Утром 7 октября палестинские боевики ХАМАС массированно атаковали Израиль. Разведка Израиля пропустила подготовку такой масштабной операции, и государство оказалось неготовым. Западные СМИ писали, что этот провал может стать самым большим за последние 50 лет, то есть со времен Войны Судного дня.
- По данным министерства иностранных дел Франции, на севере Газа погибли двое французских детей. Министерство сообщило, что мать детей, как и его третий ребенок, пострадали от травм, сообщает Reuters. Франция повторила свой призыв к гуманитарной паузе в боевых действиях и потребовала разрешить гражданам Франции и иностранным гражданам покинуть Газу.
- В ночь на 1 ноября Израиль ударил по лагерю для беженцев Джабалия в Секторе Газа, уничтожив Ибрагима Биари, который был одним из руководителей террористической атаки в Израиле 7 октября. Также по меньшей мере 50 палестинцев погибли