Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ХАМАС заявив про атаку на найбільший табір біженців Джабалія, звинувативши у цьому ЦАХАЛ. Відомо про принаймні 50 постраждалих внаслідок удару.

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Деталі атаки Ізраїлю

Повідомляється, що у цьому у цьому районі були вогневі позиції, підземні тунелі, які терористи використовували як прохід до узбережжя, а також великий запас зброї.

Військова локація ХАМАС у Джабалії / армія Ізраїлю