Тунелі є ключовою метою для Ізраїлю. Таким чином, війська ЦАХАЛ розширюють наземні операції в Газі, щоб знищити правлячий ісламістський рух ХАМАС.

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Ізраїль розпочав бої з ХАМАС у підземних тунелях

Так, Армія оборони Ізраїлю заявила, що її війська почали бої з терористами ХАМАС у великій мережі підземних тунелів, які розташовані під Газою.

Як повідомили в оборонному відомстві Ізраїлю, протягом останньої доби об’єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 300 цілях. Зокрема, по пускових пунктах протитанкових ракет і ракет під шахтами, а також по військових об’єктах у підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС.

Бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем. У ЦАХАЛ зазначили, що солдати знищили терористів і скерували повітряні сили на завдання ударів по цілях і терористичній інфраструктурі в режимі реального часу.

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