Тунелі є ключовою метою для Ізраїлю. Таким чином, війська ЦАХАЛ розширюють наземні операції в Газі, щоб знищити правлячий ісламістський рух ХАМАС.
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Ізраїль розпочав бої з ХАМАС у підземних тунелях
Так, Армія оборони Ізраїлю заявила, що її війська почали бої з терористами ХАМАС у великій мережі підземних тунелів, які розташовані під Газою.
Як повідомили в оборонному відомстві Ізраїлю, протягом останньої доби об’єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів приблизно по 300 цілях. Зокрема, по пускових пунктах протитанкових ракет і ракет під шахтами, а також по військових об’єктах у підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС.
Бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем. У ЦАХАЛ зазначили, що солдати знищили терористів і скерували повітряні сили на завдання ударів по цілях і терористичній інфраструктурі в режимі реального часу.
Війна між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- 31 жовтня стало відомо, що внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинув 31 журналіст. 26 журналістів загинули в секторі Гази, ще четверо – в Ізраїлі у перші дні нападу ХАМАС.
- На сьогодні кількість заручників, утримуваних ХАМАС у Секторі Гази, досягла 240 осіб. Також зазначають, що станом на сьогодні 315 солдатів ЦАХАЛ загинули після нападу ХАМАС.
- В Ізраїлі внаслідок атаки бойовиків ХАМАС вже загинуло 25 українців. Більшість з них мали подвійне громадянство.
- Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАC.